Giulio Raselli l’ex tronista torna a rivangare il passato attaccando l’ex corteggiatrice Giovanna Abate

Arrivano le giustificazioni di Giulio Raselli dopo Uomini e Donne, l’ex tronista dice di non essere arrogante, ma parla del suo passato con la Abate

Torna a parlare del passato Giulio Raselli. L’ex tronista cerca però di dare delle giustificazioni e ha rivelato di non essere arrogante. Raselli ha attaccato l’ex corteggiatrice Giovanna Abate perché lo ha sempre criticato e fatto passare per una persona inaffidabile. Nulla di vero in tutto questo secondo Giulio, e così ha voluto scagliare una lancia a suo favore.

Per difendersi ovviamente ha dovuto attaccare il percorso di Giovanna Abate sul trono. La ragazza ha scelto Sammy ma non c’è stata una storia d’amore di lunga durata. Gli attacchi che Giulio ha fatto nei confronti di Giovanna non sono passati inosservati e le sue parole hanno fatto scatenare i fan. Ma cosa ha fatto Raselli? L’ex tronista ha criticato il comportamento di Giovanna nei suoi confronti mentre la giovane era una corteggiatrice.

Giulio Raselli torna a parlare di Giovanna

Ha anche specificato e sottolineato che scegliendo Sammy ha sprecato l’occasione che le è stata data di salire sul trono. Nessuno si aspettava queste parole da Giulio ma è evidente che l’ex tronista prova rancore verso Giovanna. Dopo la sfuriata Raselli è tornato a scrivere sul social e ha posato parole che appaiono come delle giustificazioni.

Raselli ha ribadito di avere un carattere particolare e ha spiegato che cosa lo ha spinto a parlare male verso Giovanna. L’ex tronista ha detto di non sapere che cosa è giusto o sbagliato, però è convinto che parlare chiaro è meglio. Raselli ha dunque detto di non nascondere il suo reale pensiero e che essere diretti sia un fattore positivo.

L’ex tronista ha ribadito di non essere aggressivo

Detto questo, Giulio ha ribadito che non smetterà mai di proseguire per la sua strada. Non permetterà neanche ad alcuno di porsi come ostacolo. Ha anche aggiunto di non essere una persona arrogante, è solamente un ragazzo deciso e sincero. Chi non lo conosce non può giudicare dalle apparenze, ma poco importa cosa pensano gli altri. Raselli non è infatti interessato al giudizio dei fan e non gliene frega nulla.

L’ex tronista ha comunque detto di non avere peli sulla lingua nell’esporre ciò che pensa. Lo stesso ha fatto con Giovanna, Raselli ha detto quello che pensava. E secondo lui ha perso un’occasione d’oro!