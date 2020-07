Tommaso Zorzi futuro concorrente del grande fratello vip? Ma sarà davvero così?

Tommaso Zorzi, esce fuori il primo nome non ufficiale ma probabile

Tommaso Zorzi potrebbe essere il primo nome ufficiale del Grande Fratello vip della nuova edizione. Potrebbero essere tanti i nomi importanti di quest’anno anche perchè subito dopo esser venuto fuori il suo è stato fatto anche il nome di Gianmarco Tognazzi e Asia Argento.

Il nome dell’influencer ha messo un po’ tutti in confusione anche perché ancora non c’è nessuna conferma ufficiale, ma secondo le voci di corridoio la realtà sarebbe proprio questa. Gli altri nomi eletti su internet in questi giorni sono Rocco Siffredi, Mario Balotelli, Elisabetta Gregoraci e Can Yaman che sta facendo battere il cuore di italiane e non soltanto proprio per la sua naturale ed esclusiva bellezza.

Tanti nomi ma nessuna conferma. Alfonso Signorini sarà a capo del GF, ma anche lui almeno per adesso non si è voluto sbilanciare. Certo è che se i nomi citati dovessero essere nomi reali, quest’anno gli argomenti da trattare sarebbero davvero tanti, sarebbe un GF di sostanza.

Tommaso Zorzi pronto a regalare tanti sorrisi e fantastiche sorprese

Tommaso Zorzi potrebbe quindi affiancare Asia Argento e Gianmarco Tognazzi, tutti e tre insieme sarebbero una vera e propria sorpresa, un boom. I diretti interessati non hanno voluto commentare il rumor sui social, anche perché siamo ancora lontani dall’eventuale messa in onda del programma. Quindi qualora dovessero rivelare qualcosa, sarà qualche tempo prima, anche secondo gli accordi stretti con il programma stesso.

Tanto che dire, non c’è fretta ancora, per adesso possiamo goderci l’inizio dell’estate in compagnia di Temptation Island che ci regalerà le stesse emozioni. Poi qualora dovesse andare tutto per il meglio, la casa del Grande Fratello riaprirà le sue porte, che sono state chiuse proprio in pieno lockdown.

Dopo il lockdown la Casa del Grande Fratello riapre le sue porte per una nuova avventura

Alfonso Signorini quest’anno ha avuto il compito di condurre una trasmissione già di se parecchio difficile, resa ancora più particolare dal coronavirus e dalla situazione di emergenza che ha riguardato e riguarda non soltanto l’Italia ma tutto il mondo. Questa volta potrebbe andare meglio, i nuovi concorrenti, nonostante non siano ancora i nomi ufficiali promettono benissimo e lasciano spazio a tanta immaginazione.

Cosa ci aspetta? Tanto divertimento. Soprattutto se in casa dovesse entrare davvero Asia Argento che come lo stesso Zorzi non le manda a dire. Si prevedono tante risate ma soprattutto tante liti che ci terranno uniti allo schermo proprio come ci terranno legati agli smartphone i nomi ufficiosi in attesa di conferma.