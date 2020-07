Alessia Marcuzzi non si esprime ma il marito della conduttrice ha le idee chiarissime

Alessia Marcuzzi e Stefano sono soltanto ottimi amici concetto ribadito all’infinito

Alessia Marcuzzi ha deciso di non mettere in bocca sulla notizia del presunto flirt tra lei e Stefano De Martino. Sono stati proprio Stefano e Belen a smentire la fake news. Primo tra tutti è stato Stefano ad affermare che tra lui, lei e il marito c’è un ottimo rapporto, sono amici e si sentono spesso. Quando hanno saputo stesse girando la notizia si sono impegnati in una grassa risata, questo è ciò che ha rivelato il ballerino napoletano.

Mentre proprio oggi Belen Rodriguez ha difeso Alessia affermando che si tratta soltanto di notizie frutto della cattiveria di gente che non ha molto da fare e che si diverte con poco. Stefano, Alessia, Belen dovranno decidere cosa fare anche se Belen ha già le idee chiare. Si può scherzare su tutto, non sulla vita di persone che hanno figli e famiglia. Il riferimento è chiaramente ad Alessia che a quanto pare ha avuto tanti problemi da affrontare dopo l’uscita della notizia.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, la relazione è agli sgoccioli? La sorella di lui chiude tutti i rapporti con la conduttrice

Alessia Marcuzzi quindi non ha fatto parola sulla questione, l’ultimo a reagire è stato il marito della conduttrice, Paolo Calabresi. Da quando è venuta fuori la notizia la sorella dell’uomo ha troncato tutti i rapporti con Alessia anche se hanno sempre avuto un ottimo rapporto. D’altra parte il matrimonio tra lei ed il produttore è agli sgoccioli. Secondo il gossip lei è sulla costiera amalfitana mentre il coniuge non è con lei.

Paolo sembrerebbe essere Furioso, da un lato è parecchio infastidito dal vedere la moglie sofferente a causa delle malelingue, dall’altro lato non sta bene nemmeno lui perché è stato preso di mira dai suoi amici che gli dicono di avere le corna. Nonostante Belen abbia stoppato le voci, idem De Martino, la storia continua e ad essere maggiormente infastidito è il marito della Marcuzzi. Lei non sembrerebbe essere stata toccata dal tutto.

Paolo vuole intraprendere azioni legali per fermare lo sfottò

Ecco quindi che nel frattempo Paolo medita sul da farsi e pensa proprio sia il caso di rivolgersi agli avvocati per mettere un punto sulla questione. Un’amica comune ha affermato di aver parlato con Alessia ed anche con Stefano. Ha rivelato che Belen è una controllatrice seriale di cellulari.

Quindi molto probabilmente ha trovato qualche messaggio tra Stefano ed Alessia, avrà capito male, avrà frainteso dei cuoricini. La notizia ha fatto il giro del web come meglio ha potuto. Ecco che è venuto fuori che Alessia e Stefano hanno una relazione quando si tratta soltanto di un’amicizia comune, nella quale entra a far parte anche il marito della bionda conduttrice.