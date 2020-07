“Inaccettabile, caduta di stile”: Romina Power e Mara Venier criticate da Maurizio Costanzo

Telespettatore contro Romina Power e Mara Venier

Chi ha visto l’ultima puntata di Domenica In sa perfettamente che la padrona di casa Mara Venier ha abbracciato in diretta Romina Power. Un gesto che ha scatenato una serie di polemiche sui social, e non solo. Le due donne infatti, non hanno rispettato le regole di distanziamento da rispettare fisico per evitare la diffusione della pandemia da Coronavirus.

Un’iniziativa che a tanti è sembrato essere un cattivo esempio da dare al pubblico che le guardava da casa. E proprio un telespettatore ha voluto scrivere una email al giornalista romano Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha voluto replicare sulla sua consueta rubrica sul magazine Nuovo.

La donna in questione ha scritto: “Trovo inaccettabile che, durante Domenica In, Romina Power abbia abbracciato Mara Venier. Questa signora si rende conto del danno che fa e del messaggio che lancia a un Paese allergico alle regole?”. Ma non è finita qui, infatti il telespettatore ha aggiunto pure: “Ho trovato quel gesto irrispettoso verso le migliaia di morti di questi mesi…”.

Maurizio Costanzo contro la Venier e la Power

Dopo aver visionato l’email che il telespettatore di Domenica In ha inviato al settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha detto la sua. L’utente in questione ha criticato aspramente l’ex moglie di Al Bano, Romina Power per aver abbracciato Mara Venier in diretta davanti milioni di persone che le guardavano da casa. Il giornalista romano ha confessato che l’abbraccio delle due donne al contenitore domenicale di Rai Uno è stato fuori luogo.

“Evidentemente non hanno pensato alle regole anti covid-19. E’ stato un comportamento che ha dato il cattivo esempio. Dopo tanti sacrifici e tante vittime, l’abbraccio si doveva evitare, è stata una caduta di stile…”, ha scritto il marito di Maria De Filippi che non le ha mandate a dire alla cantante e alla conduttrice.

Il consiglio di Maurizio Costanzo alle due donne

Ma l’intervento di Maurizio Costanzo, al periodico Nuovo non è finito qui. Il giornalista romano non ha per niente digerito l’abbraccio tra Mara Venier e Romina Power perché hanno dato un esempio sbagliato ai numerosi telespettatori di Domenica In.

Inoltre il marito di Maria De Filippi ha chiesto che le dirette interessate dovrebbero scusarsi per questa mancanza di rispetto. “Credo che di fronte a certi comportamenti sia meglio chiedere subito scusa…”, ha scritto l’81enne. L’ex di Al Bano e la professionista veneta ascolteranno il giornalista?