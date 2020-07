Pago in un’intervista: “Tanta rabbia e delusione” poi un annuncio importante

In queste ore Pago ha rilasciato un’intervista a Velvet in cui ha parlato a lungo della sua vita, sia professionale sia sentimentale. Il cantante si è esposto moltissimo ed ha parlato anche di una grave perdita avuta anni fa.

Inoltre, il protagonista non ha potuto evitare di chiamare in causa anche la sua ex Serena, anche se il tutto è stato fatto in modo velato. Verso la parte conclusiva dell’intervista, poi, ha fatto un annuncio molto importante.

Le parole di Pago sulla vita sentimentale

Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, la vita di Pago sta subendo dei grandissimi cambiamenti. L’artista ha dovuto fare i conti con i suoi sentimenti e affrontare i problemi di coppia con Serena. A seguito di un riavvicinamento, i due si sono dovuti lasciare in quanto le incomprensioni sono sembrate insormontabili. Tutto ciò che ha vissuto, però, è servito a Pacifico per riprendere in mano la sua vita e cimentarsi nuovamente nella musica. Dopo una lunga pausa, infatti, il protagonista è tornato con un nuovo brano.

Ma questo non è tutto, dato che Pacifico ha deciso anche di scrivere un libro incentrato sulla storia della sua vita. Nel corso dell’intervista Pago ci ha tenuto a chiarire che questo libro è molto importante per lui dato che narra dei momenti contraddistinti da un grosso cambiamento. Il cantante ha deciso, infatti, di voltare definitivamente pagina dopo la rabbia e la delusione provate per quanto accaduto in questo periodo.

Grande annuncio durante l’intervista

Questo, secondo molti, è un riferimento a Serena Enardu, donna con cui Pacifico pare non avere più nulla a che fare. Durante l’intervista, poi, Pago ha parlato anche dell’importantissima figura di suo nonno e di come sarebbe fiero se oggi fosse ancora qui con lui. Successivamente, poi, ha fatto un annuncio ed ha detto di essere impegnato con un nuovo progetto.

Il singolo, infatti, è solo l’inizio di un grande cambiamento che sta mettendo in pratica. L’artista è alle prese con l’uscita di un nuovo disco. Si tratta di un progetto al quale sta lavorando da molti anni e che si augura sia un grande successo. Infine, ha svelato anche un suo grande sogno, ovvero, quello di poter cantare un giorno con alcuni artisti. Tra questi ci sono Nek, Eros Ramazzotti oppure Biagio Antonacci, tutte persone che stima moltissimo e che ogni tanto sente anche telefonicamente.