Il Segreto, puntata 10 giugno 2020: Raimundo aggredito

Il Segreto con la puntata in replica del 10 luglio 2020 torna su Canale 5 alle 15.45. Francisca non smetterà di macchinare le sue cattiverie contro chi osa intralciare i suoi piani. Una volta scoperto che Don Julian è al corrente del segreto di Angustias, la Montenegro troverà un modo per eliminarlo. Intanto, anche Raimundo farà le spese della sua cattiveria.

Nelle puntate andate in onda in questi giorni, Pepa ha finalmente messo le mani sulla cartella clinica della moglie di Tristan, scoprendo che non è mai stata incinta. In questo modo ha potuto dimostrare che Martin è il figlio che è stata costretta a lasciare anni fa.

Pepa ha dovuto affrontare l’ira del medico che, scoperto il furto del ricettario, ha minacciato di denunciarla. Deciso ad informare anche la Montenegro, il dottore è salito in carrozza ma si è sentito male. Nel frattempo, come abbiamo visto nell’episodio odierno de Il Segreto, la levatrice ha provato a raggiungere Tristan, ma il capitano era andato alla clinica per fare visita alla moglie. Cosa succederà domani?

Il Segreto, puntata del 10 luglio 2020 su Canale 5

Nella puntata della soap in onda sul Canale 5 domani, il medico riuscirà a raggiungere la Casona per affrontare Francisca. Don Julian starà molto male e pregherà la matrona di aiutarlo a prendere le medicine di cui ha bisogno. Francisca coglierà la palla al balzo e lascerà che il medico muoia, portando con sé la verità sulla finta gravidanza di Angustias.

Intanto, Pepa dovrà essere veloce e recuperare i documenti che don Julián le aveva preso. La levatrice, saputo della strana morte del medico, si recherà alla Casona dove troverà Francisca che finge di essere addolorata per il trapasso del dottore, tanto da aver organizzato una veglia funebre. Nella puntata di venerdì de Il Segreto, la levatrice si renderà conto di quanto sia pericolosa la sua acerrima nemica.

Raimundo viene picchiato

La trama della puntata de Il Segreto di domani racconta che il viaggio a Villalpanda di Raimundo si rivelerà un incubo. Emilia, preoccupata per il grave ritardo del padre, andrà a denunciarne la scomparsa alla Guardia Civile, temendo per il peggio. Pepa cercherà di rincuorarla.

Infine nella puntata della soap opera Il Segreto in onda venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5, Raimundo verrà trovato in pessime condizioni vicino al suo mulo. Qualcuno l’ha picchiato. I sospetti andranno in un’unica direzione. Sarà stata Francisca ad assoldare dei sicari per ridurlo in quelle condizioni? Lo sapremo presto.