Manifest 2 spoiler 10 luglio 2020: Michaela, Ben e Cal tornano sull’828

Finalmente arriva la seconda stagione di Manifest. La prima puntata è prevista per venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5 in prima serata. Cosa succederà ai passeggeri del volo 828 che si sono ritrovati sei anni dopo una volta atterrati ma senza essere invecchiati di un solo minuto? Nuove trame si intrecceranno in questa serie Tv capace di tenere con il fiato sospeso i milioni di telespettatori.

Nella prima stagione di Manifest, la famiglia Stone si è divisa dopo essere tornata da un viaggio in Giamaica. Ben, Cal e Michaela prendono un volo diverso e le loro vite da quel momento cambieranno per sempre.

Il volo 828 ha avuto dei problemi a causa di una turbolenza. Niente di strano, se non fosse che i radar non hanno registrato nulla. Dopo essere sbarcati, passeggeri si trovano davanti un modo che è andato avanti di quasi sei anni, mentre per loro non è cambiato nulla. In questo gap temporale, sono successi diversi eventi dei quali non potevano essere ovviamente a conoscenza.

Manifest 2, su Canale 5 i nuovi episodi dal 10 luglio 2020

Sei anni sono tanti, troppi se vissuti all’oscuro di quanto accade nelle proprie vite. Nella prima stagione di Manifest, Michaela e Ben sono venuti a sapere che la loro madre è morta e non hanno potuto salutarla per l’ultima volta. Inoltre Jared, pensando che Michaela fosse morta nell’incidente, ha finito per convolare a nozze con la sua migliore amica.

Problemi anche per Ben, che si è trovato nella prima stagione di Manifest davanti ad una donna completamente cambiata. La moglie infatti ha intrapreso una nuova relazione. Inoltre, tutti i passeggeri non sono stati esenti da strani sintomi una volta atterrati da quel maledetto volo. Voci e allucinazioni li perseguitando, inducendoli a compiere strane azioni anche contro la loro volontà.

Si torna sul volo

Cosa succederà nei nuovi episodi di Manifest? La voglia di fare chiarezza sarà molto forte. Michaela e Ben insieme al piccolo Cal saranno pronti a scoprire la verità. Proprio per questo, si faranno coraggio e riprenderanno il volo che ha cambiato per sempre le loro vite. Dovranno però agire in fretta, visto che tutti i loro compagni di viaggio perderanno la vita entro il 2024. Inoltre, Ben dovrà ingegnarsi per rintracciare due passeggeri del volo 828 che sono spariti nel nulla, un mistero nel mistero.

Nella prima puntata di Manifest 2 in onda venerdì 10 luglio in prima serata su Canale 5, vedremo inoltre che Michaela e Mikami, il suo nuovo partner, si occuperanno di un caso di omicidio, mentre Ben dirà a Saanvi chi è la talpa che la segue.