Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo l’addio a Gigi D’Alessio: ecco chi è

Anna Tatangelo ha un nuovo amore: si tratterebbe di un suo musicista

Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, la bella Anna Tatangelo ha letteralmente cambiato vita in tutti i sensi. Prima ha deciso di stravolgere il suo look in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, ovvero dai capelli castani è passata ad una chioma biondo platino. Il brano in questione, ‘Guapo’ lo ha realizzato insieme all’interprete partenopeo Geolier.

Ma le novità non sono terminate qui. Pare che la cantante di Sora abbia un nuovo amore. Secondo quanto riportato dal noto magazine Diva e Donna, la 33enne avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con un musicista della sua band. Ad oggi non è ancora stata svelata l’identità del fortunato. Nei prossimi giorni la renderà pubblica la stessa professionista frusinate? Essendo una ragazza molto riservata difficilmente lo farà.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in ottimi rapporti

Nel frattempo in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Anna Tatangelo è tornata a parlare del suo ex compagno. A quanto pare la cantante di Sora e Gigi D’Alessio sono rimasti in ottimi rapporti soprattutto per il bene del loro figlio Andrea. Clamorosamente la professionista frusinate ha asserito che il cantautore napoletano resta sempre un pilastro della sua vita.

C’è da dire che Anna è riuscita ad avere una brillante carriera nel nostro Paese e all’estero anche grazie al padre di suo figlio. Inoltre c’è da ricordare che i due artisti sono stati insieme per quasi 15 anni. Ad oggi non si conoscono le cause della loro rottura, resta il fatto che la 33enne ha trovato un uomo che le sta facendo battere di nuovo il cuore.

Gigi D’Alessio diventerà nonno per la seconda volta

Novità in arrivo anche per Gigi D’Alessio. E se la sua ex compagna è felice per l’uscita del suo singolo ‘Guapo’ e la nascita di un nuovo amore, il cantautore napoletano presto diventerà nonno bis. Ebbene sì il primogenito Claudio D’Alessio nato dal matrimonio fallito con Carmela Barbato aspetta un figlio dalla sua compagna.

Ricordiamo che il professionista partenopeo è già nonno di Noemi di dieci anni, venuta al mondo dalla relazione sentimentale naufragata con Francesca. Quindi grandi novità in arrivo per i due artisti che per anni hanno formato una coppia solida.