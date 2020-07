Temptation Island, Antonella Elia fa pipì davanti un tentatore: web impazzisce (FOTO)

La seconda puntata di Temptation Island è stata caratterizzata da diversi episodi esilaranti, tra cui, soprattutto, uno inerente Antonella Elia. Dopo aver preso visione di alcuni video inerenti il suo compagno, la donna ha deciso di cimentarsi nella conoscenza di un tentatore.

Il suo spirito libero e la sua genuinità ci hanno messo davvero poco tempo a venire fuori, sta di fatto che si è resa protagonista di un gesto che ha fatto impazzire il web. Nello specifico, la showgirl ha fatto addirittura pipì davanti il suo interlocutore.

Il gesto di Antonella Elia con il tentatore

Il percorso di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island ha subito una bella battuta d’arresto. La showgirl sta conoscendo un tentatore, con il quale si è immediatamente trovata a suo agio. La donna, durante una chiacchierata, gli ha confessato che non potrebbe mai frequentare un uomo che non ami il mare almeno tanto quanto lo ama lei. A tal proposito, allora, la coppia di protagonisti si è accinta a fare un bagno.

Durante l’immersione, però, Antonella non ha potuto fare a meno di confessare quello che stava facendo in quel momento. Nello specifico, la dama ha cominciato a fare la pipì nel mare ed ha anche posto l’accento su quanto fosse bello e liberatorio farlo. Il tentatore, ovviamente, si è messo a ridere e non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche battutina.

Il web commenta la puntata di Temptation Island

La clip in questione, naturalmente, ha fatto il giro del web. In pochissimo tempo, gli utenti di Twitter hanno cominciato a commentare la colorita espressione di Antonella Elia a Temptation Island. In molti hanno apprezzato la sua estrema sincerità e schiettezza. Altri, invece, hanno ritenuto più opportuno se la donna si fosse contenuta e non avesse detto ciò che stesse facendo.

Ad ogni modo, la maggior parte degli utenti si sono trovati d’accordo nel dire che la Elia sia una vera ventata di allegria e di positività all’interno del reality show. In ogni caso, Pietro non ha reagito molto bene a tali filmati, in quanto è rimasto spiazzato da alcune confessioni della sua compagna. Nel dettaglio non ha apprezzato l’aver appreso che la sua donna senta di nascosto il suo ex fidanzato. Durante una chiacchierata con il tentatore, infatti, la showgirl ha confessato di cancellare chiamate e messaggi che intercorrono con il suo precedente uomo.