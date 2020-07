Brutta disavvventura per Ignazio Moser, l’appello ai fan: “Sono davvero un disastro…”

Ignazio Moser ha perso il portafogli mentre era in scooter

Da qualche settimana Ignazio Moser è al centro del gossip per varie motivazioni. Oltre per la presunta gravidanza della compagna Cecilia Rodrguez, l’ex gieffino ha fatto parlare di sé per la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In questa seconda motivazione anche se lui non è implicato nella vicenda, l’intera famiglia Rodriguez è finita nel calderone.

Nelle ultime ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto un appello su Instagrm dopo essere stato protagonista di una spiacevole disavventura. In poche parole una persona in particolare l’ha aiutato moltissimo a ritrovare qualcosa a lui prezioso e per tale ragione lo ha voluto ringraziare pubblicamente. M cosa gli è successo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

L’appello social del compagna di Cecilia Rodriguez

Nel suo account Instagram Ignazio Moser ha iniziato il suo discorso dicendo di essere un vero e proprio disastro. Per quale ragione? A quel punto il compagno di Cecilia Rodriguez ha raccontato la sua disavventura: “Perdere il portafogli mentre ero in scooter”. In poche parole mentre era in sella al mezzo inavvertitamente gli è scivolato il portafogli e clamorosamente lo ha ritrovato, ovviamente non lui.

Una persona lo intravisto in strada e vedendo i documenti dell’ex ciclista trentino glielo ha fatto avere al legittimo proprietario recandosi alla Polizia. A quel punto il ragazzo ha voluto fare un appello ai suoi numerosi follower: “Se qualcuno che è tra i miei follower conosce questa persona o è questa persona la ringrazio tantissimo volevo dare un pochino di fiducia a tutta l’umanità”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno per diventare genitori? Il rumor

Al momento né Ignazio Moser e nemmeno la sua compagna Cecilia Rodriguez hanno annunciato ufficialmente la possibilità che presto diventeranno genitori. Ad oggi son solo delle indiscrezioni anche se giorni fa Francesco Moser, padre dell’ex gieffino ha detto che presto diventerà di nuovo nonno.

A questo punto non rimane che aspettare che i diretti interessati facciano il primo passo e dire a tutti coloro che li seguono come stanno realmente le cose. Nel frattempo a riempire le pagine delle riviste di gossip e dei siti ci sta pensando Belen e il ballerino napoletano Stefano De Martino.