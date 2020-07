Carlo Conti ‘corsa’ per l’ospedale: il conduttore svela tutto su Instagram [VIDEO]

Carlo Conti in vacanza con la sua famiglia

Lo scorso venerdì in prima serata su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione di Top Dieci con Carlo Conti. Mentre dal 10 luglio 2020 e per sei settimane consecutive verranno riproposte in replica delle puntate de I Migliori Anni. Nel frattempo il professionista toscano attraverso il suo account Instagram ha raccontato della sua ‘corsa’ per l’ospedale. Le parole del padrone di casa di Tale e Quale Show hanno trovato delle reazioni differenti da parte dei follower, infatti qualcuno ha sollevato delle polemiche.

Per quale ragione? Il presentatore fiorentino al momento si sta godendo le vacanze estive insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo in vista di tornare in autunno sul piccolo schermo. Tuttavia di recente una sua iniziativa ha creato alcuni malumori. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La corsa virtuale per l’ospedale: iniziativa benefica per il conduttore toscano

Attraverso un post su Instagram, Carlo Conti ha scritto: “Mi sto allenando per questa corsa…sto praticamente fermo”. Il professionista toscano ha voluto prestare la sua visibilità a un’iniziativa che gli fa onore. In poche parole si tratta del evento virtuale che prende il nome di #RunForMeyer, ovvero una corsa solidale che prevede una challenge di cinque chilometri da correre in solitaria in un posto che ci sta molto a cuore. Con la collaborazione di Guess l’ospedale, facendo una piccola donazione di soli dieci euro, invia a tutti coloro che vogliono partecipare una maglietta tattica con su scritto il nome della manifestazione.

In quest’ultima riceveranno dei premi solo coloro che si sono classificati nelle prime tre posizioni, ovvero: Runners più veloci, Runners più ironici, Runners più generosi e Società più numerose. In poche parole l’iniziativa realizzata dalla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e pubblicizzata da Carlo Conti è davvero lodevole, tuttavia non sono mancate le polemiche. (Continua dopo il post)

Carlo Conti criticato su Instagram

Tra i vari follower che hanno commentato il post condiviso da Carlo Conti, una in particolare ha scritto testuali parole: “Fai una corsa te concreta, dona in silenzio“. L’utente web ha sottolineato che molti in questo momento stanno attraversando un momento difficile a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Di conseguenza ha accusa il conduttore di Tale e Quale Show che ripartirà a settembre di non rendersi conto di quello che sta accadendo al nostro Paese: “Forse tu vivi in un altro mondo e chi sa per questa pubblicità quanto prendi”, ha scritto la donna sul noto social network. Ecco il video del professionista fiorentino: