Da Caterina Balivo la confessione della nota attrice: “Ho perso 4 figli, un dolore enorme…” [FOTO]

Simona Marchini parla della sua vita privata

Prima che Vieni da me di Caterina Balivo concludesse il suo ciclo di puntate, nello studio ex Dear di Roma la professionista napoletana ha intervistato Simona Marchini. Quest’ultima aveva aperto il suo cuore confessandosi a 360 gradi, rivelando al pubblico di Rai Uno alcuni dettagli della sua vita privata. In quell’occasione ha parlato molto del suo secondo matrimonio col calciatore Franco Cordova.

Il padre della nota attrice non voleva assolutamente che la figlia si sposasse di nuovo dopo che le prime nozze erano naufragate malamente. Tuttavia l’uomo era consapevole che la congiunta aveva una volontà forte e che avrebbe comunque fatto di testa sua. In più il genitore sperava che questa il nuovo amore che aveva trovato poteva renderla felice. Andiamo a vedere cosa aveva dichiarato.

La nota attrice e il matrimonio con Franco

A conquistare Simona Marchini è stato l’approccio di Franco, il suo secondo marito. Quest’ultimo infatti, ha iniziato a corteggiarla come una dama dell’Ottocento. Nella sua ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, l’attrice aveva raccontato cosa le era accaduto.

Ecco le sue parole: “E’ stato romanticissimo. Io arrivavo da una storia tritata, avevo voglia di vivere una cosa fresca e giovane. E soprattutto una famiglia con mia figlia”. Il loro è stato un corteggiamento abbastanza lungo, contraddistinto da una serie di tira e molla, ma che che per fortuna alla fine li ha portati ad essere marito e moglie. (Continua dopo la foto)

Simona Marchini racconta di aver perso ben quattro bambini

Parlando con la padrona di casa Caterina Balivo, Simona Marchini ha parlato a lungo di quello che lei stessa ha definito il più grande dolore della sua vita. Non tutti sanno, infatti, che durante l’esistenza, l’attrice ha avuto dei grandi dispiaceri: “La cosa più dolorosa della mia vita è aver perso quattro bambini: è stato terribile”.

Una vera e propria tragedia che l’ha segnata tantissimo e che le è rimasto dentro rischiando anche di paralizzarla. Per fortuna la professionista ne è uscita fuori solo grazie alla passione per il proprio lavoro. Nel programma pomeridiano di Rai Uno diceva: “Il lavoro mi ha salvata: ha tirato fuori la mia parte sognatrice e fantasiosa”.