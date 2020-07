Avete mai visto il marito di Benedetta Rossi? Marco Gentili, l’uomo che ha conquistato la food blogger [FOTO]

Benedetta Rossi fraintesa su Instagram: ma quale separazione dal marito

Chi segue il canale 33 del digitale terrestre sicuramente avrà visto che nel palinsesto è contenuto anche un programma culinario condotto da Benedetta Rossi. Quest’ultima è una delle food blogger più conosciute e seguite del nostro Paese. Infatti, la donna conta milioni di follower sui vari social network dove quotidianamente posta video-ricette e tanti consigli. E a proposito di media, di recente la professionista ha postato uno scatto su Instagram dove traspare tanta ironia e amore.

Nello specifico la Rossi si è mostrata ai follower mentre è teneramente abbracciata al marito, Marco Gentili. I due ultimamente erano finita al centro del gossip su diversi portali web dopo una semplice battuta che la coppia aveva fatto in una diretta su IG. In quell’occasione i due innamorati per scherzo avevano annunciato ai seguaci che avrebbero dormito in stanze differenti. Parole che avevano scatenato delle indiscrezioni su una possibile crisi coniugale.

La food blogger fa un chiarimento su IG

Ovviamente nulla di tutto questo. In realtà, Marco Gentili si era semplicemente offerto di passare la notte nella stessa stanza dove dorme Nuvola. Per coloro che non sono informati quest’ultima è il cane di famiglia. L’uomo aveva preso tale decisione per permettere alla food blogger Benedetta Rossi a riposare meglio, ma la loro iniziativa non ha funzionato al meglio.

La professionista ha reagito facendosi una grossa risata al gossip sulla presunta separazione dal marito, per tale ragione sul social network ha condiviso uno scatto con la sua dolce metà. Al fianco dell’immagine questa didascalia: “Di nuovo insieme…”. (Continua dopo il post)

L’amore tra Benedetta e Marco

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono convolati a nozze nel 2009 in grande stile alle Hawaii. Mentre nel 2019 sempre in quel luogo paradisiaco, i due innamorati hanno rinnovato le loro promesse. Il loro sentimento ha radici lontane, infatti è nato quando entrambi frequentavano l’Università.

Per essere più precisi nel maneggio della famiglia della Rossi, che si trova ad Altidona, un comune in provincia di Fermo. Proprio questo luogo che li ha fatti incontrare oggi è diventata il loro agriturismo La Vergara, oltre che la loro abitazione. Un’unine che ha portato alla nascita di un figlio, mentre da qualche anno la famiglia si è allargata con l’ingresso di Nuvola, un meraviglioso cane. Ecco una foto: