“Sembri Gemma Galgani…”: Tina Cipollari irriconoscibile, nuovo taglio di capelli [FOTO]

Tina Cipollari in vacanza a Firenze

Senza ombra di dubbio Tina Cipollari tornerà a settembre a Uomini e Donne con il ruolo di opinionista al fianco del collega Gianni Sperti. Al momento però, la vamp frusinate si sta godendo le ferie estive insieme ai suoi tre figli nati dal suo precedente matrimonio con Kikò Nalli. Di recente la donna è stata fotografata nel capoluogo toscano, città nella quale vive Vincenzo Ferrara, il suo compagno.

Quindi le voci di una possibile crisi sono sono false, i due continuano a vedersi. Per l’occasione la donna ha sfoggiato un nuovo look, ovvero un taglio di capelli differenti che a gran parte di coloro che la seguono su Instagram non è piaciuto del tutto. Anzi, alcuni di loro l’hanno paragonata alla sua acerrima nemica.

La vamp frusinate cambia look: nuovo taglio di capelli

Insieme a Gianni Sperti, Tina Cipollari è uno dei pilastri di Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi. La vamp frusinate in questi vent’anni è riuscita a crearsi un personaggio in grado di farla diventare popolare e famosa. Tuttavia il suo modo di fare e il suo comportamento spesso son oggetto di discussione, soprattutto quando attacca Gemma Galgani.

Come accennato prima, da qualche giorno la professionista si trova a Firenze per presenziare ad un evento, ma non solo. Infatti si è recata nel capoluogo toscano per passare l’estate insieme al fidanzato Vincenzo Ferrara, che è un noto ristoratore fiorentino. Essendo in una delle città più belle d’Italia, la Cipollari ha voluto condividere con i suoi follower una foto che la ritrae insieme al parrucchiere Andre Coiffeur. E proprio in questa immagine i seguaci hanno notato il suo cambio di look. (Continua dopo il post)

Tina Cipollari paragonata alla sua nemica Gemma Galgani

Sotto la foto in questione, tra i vari commenti apparsi ci sono anche quelli che non ha apprezzato per niente il nuovo look di Tina Cipollari. Addirittura qualcuno si è spinto oltre tanto da paragonarla alla sua acerrima nemica Gemma Galgani. Ovviamente si tratta di un affronto e di un colpo basso per la storica opinionista di Uomini e Donne che da dieci anni definisce la dama torinese come la ‘Mummia’.

All’evento mondano di cui abbiamo parato prima, oltre alla vamp frusinate erano presenti dei volti noti del piccolo schermo come: l’ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso e l’ex Pupa Francesca Cipriani.