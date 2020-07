Temptation Island, Sofia e Alessandro escono insieme (Video)

Si è conclusa, come si vociferava da qualche giorno, l’avventura di Sofia e Alessandro a Temptation Island. La coppia di Perugia ha affrontato un duro falò di confronto, voluto dal ragazzo dopo aver visto degli atteggiamenti della fidanzata che non gli sono andati a genio. Durante il faccia a faccia sono volate parole ed insulti oltre che accuse reciproche.

Al termine, però, l’amore ha vinto su tutto e tutti. Alessandro e Sofia hanno lasciato il falo di confronto di Temptation Island mano nella mano decidendo che vale ancora la pena coltivare il proprio amore all’esterno. La coppia, quindi, è la prima a lasciare il reality dei sentimenti e lo ha fatto insieme. Ecco com’è andata.

Temptation Island, accuse reciproche

Alessandro è stato il primo a sedersi sul tronco del falò di confronto. È toccato a lui aspettare, insieme a Filippo Bisciglia, e vedere se Sofia aveva accettato, o meno, il confronto. La ragazza, in effetti, non si aspettava questa richiesta e, quando Bisciglia è arrivato al villaggio per comunicargliela, lei l’ha presa con una certa preoccupazione. La ragazza, nonostante non sia concorde con il compagno, va al falò di confronto con lui.

Un falò di confronto il loro che si è svolto in un’atmosfera abbastanza tesa. Nonostante tutti i telespettatori di Temptation Island abbiano potuto leggere l’amore negli occhi di entrambi, sono volati pseudo insulti e accuse non di poco conto. Alessandro, in particolare, ha sostenuto per l’ennesima volta di essere stato tradito più volte. “Se mi lasci non è tradimento” replica Sofia ribadendo che lei aveva semplicemente instaurato nuove relazioni dopo che Alessandro l’aveva lasciata.

Un falò dal lieto fine

Alessandro ha accusato la sua Sofia di essersi avvicinata in maniera eccessiva ad uno dei single, in particolare ad Alex. “Lo baciavi sul collo” ha sostenuto molto adirato. Sofia ha replicato prontamente sostenendo che il solo motivo del falò anticipato risiedeva nell’assurda gelosia di lui e non nel comportamento di lei. “Ti sei fatto prendere dalla gelosia e ora uscirai con gli stessi dubbi” sostiene Sofia riferendosi al fatto che un falò dopo cinque giorni ha poco senso.

“Tu sei insicuro che dopo 5 giorni hai visto un abbraccio e mi hai chiamato per un confronto” tuona Sofia. La ragazza, poi, rassicura Alessandro ricordandogli che ama solo lui. Ed è così che il primo falò di Temptation Insland si conclude con il lieto fine: Alessandro e Sofia escono ancora insieme.