Mara Venier svela la sua grande voglia: “Tra qualche giorno lo farò…” [FOTO]

Mara Venier ufficialmente in vacanza

Ebbene sì, dopo una lunga e complicata stagione televisiva finalmente Mara Venier è in vacanza. La professionista veneziana ha portato a termine un’edizione particolare di Domenica In segnata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Un finale segnato da polemiche per l’abbraccio che la conduttrice e Romina Power si sono date in diretta davanti a milioni di telespettatori infischiandosene delle regole anti-coronavirus.

Nel frattempo la donna si sta rilassando nel suo appartamento romano in attesa di andare al mare per rilassarsi. Nella puntata di Io e Te in onda giovedì Pierluigi Diaco ha avuto ospite Nicola Carraro che ha parlato molto della moglie. In pratica l’ex produttore cinematografico ha detto che era contrario alla conduzione di Mara alla nuova edizione di Domenica In. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto di recente.

Il grande desiderio della conduttrice di Domenica In

Mara Venier è reduce anche di un brutto infortunio. Infatti, circa un mese fa la professionista veneziana prima di recarsi nella sede Rai Fabrizio Frizzi per iniziare una nuova puntata di Domenica In si è fatta male. Nello specifico è caduta dalle scale procurandosi una frattura al piede. La convalescenza è durata più di quattro settimane e solo da poco la donna è tornata a poggiare l’arto a terra.

Per fortuna il peggio sembra essere passato e la moglie di Nicola Carraro continua pian piano a tornare alla normalità. Di recente, ad esempio, lei stessa in una didascalia che accompagna una foto che la mostra in terrazzo con una stampella, ha scritto: “Stasera avrei voglia di andare al mare ……mangiare pesce …. tra qualche giorno lo farò…..voi cosa vorreste fare?????”. (Continua dopo il post)

Mara Venier e Nicola Carraro non andranno a Santo Domingo per le vacanze estive

A differenza degli altri anni, l’estate 2020 sarà differente per Mara Venier e Nicola Carraro. A parte l’infortunio al piede, la coppia sicuramente trascorrerà le vacanza nel Bel Paese e non volerà a Santo Domingo dove posseggono una villetta.

Un gesto dettato da quello che sta accadendo in tutto il mondo per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Ancora non sappiano dove si recherà la conduttrice di Domenica In e la sua dolce metà, con molta probabilità starà insieme ai figli e ai nipoti.