Elisabetta Canalis mostra Skyler Eva su IG: “Ecco perché ora vedrete mia figlia sui social…”

Elisabetta Canalis e la scelta di non mostrare il volto della figlia sui social

Chi segue Elisabetta Canalis sui social sa perfettamente che è seguita da oltre 2,5 milioni di follower solo sul suo account Instagram. Per non parlare della sua pagina Facebook e il suo nuovo profilo su Tik Tok. L’ex velin di Striscia la Notizia da anni su tali canali posta momenti di vita quotidiana, soprattutto durante il periodo di lockdown, ma anche del suo lavoro.

I follower sanno perfettamente che in questi anni la soubrette sarda non ha mai mostrato il volto di sua figlia Skyler Eva, nata nel 2015 dal suo matrimonio con Brian Perri, perché tiene molto alla privacy. L’intenzione della donna è quella di preservare il voto della bambina per evitare che qualche malintenzionato si appropri delle foto per utilizzare per fini non legali.

Skyler Eva si sentiva esclusa dalla famiglia

Ma negli ultimi tempi i follower di Elisabetta Canalis hanno iniziato a vedere delle foto che mostrano per intero la piccola Skyler Eva. Per quale ragione? Stando a quanto riferisce l’ex velina di Striscia la Notizia è una bimba abbastanza attiva che ama stare al centro dell’attenzione. Per tale ragione la piccola non amava per niente l’idea di essere esclusa da molte foto realizzate dai suoi genitori.

Quindi l’attrice sarda che da anni vive a Miami ha deciso che era arrivato il momento di cambiare tutto. Qualche settimana fa Elisabetta e Brian avevano ospitato una famiglia delle Bahamas composta anche da tre bambini. Un’esperienza molto commovente che ha fatto cambiare idea all’ex collega della Corvaglia. Infatti in quell’arco di tempo ha deciso di scattare varie foto all’intera famiglia per poi postarle su IG. (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis cambia idea: la sua decisione

In tutti questi scatti Skyler Eva era blerata in viso per la ragione che abbiamo spiegato prima. Dopo aver visionato le foto la bambina è rimasta molto delusa chiedendo alla madre per quale ragione viene sempre esclusa.

Dopo le lamentele della piccola, Elisabetta Canalis si è resa conto che era arrivato il momento di iniziare a mostrare la loro creatura per non farla sentire emarginata. A differenza sua altri personaggi dello spettacolo hanno mostrato sin da subito i loro figli, come ad esempio Chiara Ferragni e Fedez, ma anche Wanda Nara e Mauro Icardi.