Novità per DayDreamer – Le Ali del Sogno: repliche in arrivo in televisione: ecco dove e quando

Il grande successo di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Da oltre un mese nella fascia pomeridiana di Canale 5, quella precedentemente occupata da Uomini e Donne, va in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno. la soap opera turca che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo un successo strepitoso. Infatti, dal lunedì al venerdì viene seguito da circa 2,7 milioni di telespettatori e il 21% di share.

Numeri da prima serata che stanno dando numerose soddisfazioni all’azienda del Biscione. Per tale ragione, tutti coloro che non riescono a vedere le puntate sulla rete ammiraglia e non sono pratici di Mediaset Play, da lunedì arriva una grossa novità. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà dal 13 luglio 2020.

DayDreamer – Le Ali del Sogno andrà in replica dal lunedì al venerdì alle 9:10 su La5

Ebbene sì, dopo varie lamentele da parte di numerosi telespettatori della soap opera turca, i vertici Mediaset hanno deciso di accontentarli. La notizia è ufficiale, da lunedì prossimo, 13 luglio 2020 su La5, canale 30 del digitale terrestre andranno in onda le repliche di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato di successo con Demet Ozdemir e Can Yaman.

Gli episodi in replica verranno trasmessi dalle ore 9:10 alle 10 dal lunedì al venerdì sull’emittente citata prima. Quindi, tutti coloro che non riusciranno a vedere l’appuntamento inedito nel pomeriggio di Canale 5, tranquilli potrete rivederla in replica la mattina seguente. Fino ad oggi i telespettatori dovevano aspettare mezz’ora dopo la messa in onda per trovare il contenuto sulla piattaforma gratuita Medoaset Play.

Il pubblico della soap opera turca vuole un orario serale

Ovviamente la decisione dei dirigenti Mediaset ha scatenato altre lamentele. Infatti moltissime fans, la maggior parte teenager, avrebbero preferito un altro orario per le repliche di DayDreamer – Le Ali del Sogno, meglio nella fascia serale. Chissà dopo questo primo cambiamento il contenuto in questione verrà spostato intorno alle ore 20 come il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

C’è da dire che le puntate in replica su La5 saranno indietro di 22 episodi rispetto a quelli inediti su Canale 5. Lunedì 13 luglio 2020 sulla rete ammiraglia del Biscione il pubblico assisterà alla 22esima puntata. Un appuntamento in cui la protagonista Sanem si troverà a tu per tu con Polen, l’ex fidanzata di Can Divit.