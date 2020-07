Romina Power protagonista di un linciaggio: ‘esagerazione’ per l’ex di Al Bano

Romina Power al centro delle polemiche

Romina Power sembra non avere pace. La cantante statunitense oltre al dolore per la prematura scomparsa della sorella Taryn deve fare i conti con delle feroci critiche. Sono trascorsi alcuni giorni da quando l’ex moglie di Al Bano è stata ospite nell’ultima puntata settimanale di Domenica In.

In quell’occasione la cantante americana ha raggiunto Mara Venier in studio per ricordare e parlare della congiunta deceduta a causa di un brutto male. E proprio durante l’incontro le due donne hanno violato le regole anti-coronavirus abbracciandosi affettuosamente in diretta davanti a milioni di telespettatori. Stessa cosa qualche minuto dopo con l’ingresso di Loretta Goggi. Un’iniziativa che ha sollevato un polverone mediatico e che ha tirato in ballo anche i dirigenti della tv di Stato.

Il gesto della Power e di Mara Venier fa discutere

Da qualche giorno Romina Power e Mara Venier sono protagoniste di un vero e proprio linciaggio mediatico. Dopo il discutibile abbraccio a Domenica In le due donne sono state criticate sia dal popolo del web che da personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Anche dei dirigenti della Rai hanno puntato il dito contro le due professioniste dicendo di aver dato un cattivo esempio al pubblico italiano.

Quel “Che ce ne frega” è risultato menefreghista verso tutte quelle persone che in questi mesi hanno rispettato le norme, ma anche coloro che non ce l’hanno fatto a casa del virus Covid-19. Il consigliere di amministrazione della Rai, Riccardo Laganà, e il segretario della commissione di vigilanza del servizio pubblico, Michele Anzaldi hanno addirittura invocato una multa salata.

Le parole di Maurizio Costanzo

Sulla vicenda è intervenuto anche Maurizio Costanzo, sempre attento a quello che accade sul piccolo schermo. Il giornalista romano ha etichettato tutta la situazione che si è venuta a creare come “un’esagerazione”. Il marito di Maria De Filippi ha anche fatto notare che ci si è meravigliati per un gesto affettuoso tra Romina Power e Mara Venier, quando ci sono piazze di tifosi e movide super affollate.

Qualche ora dopo però, lo stesso Costanzo nella sua rubrica che cura su Nuovo ha cambiato idea. Rispondendo ad una email che criticava le due donne, l’81enne ha detto che hanno commesso un gesto folle.