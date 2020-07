Rosy Abate 2, puntata 19 luglio 2020: Rosy angosciata per il figlio

Rosy Abate 2 torna con le repliche in prima serata domenica 19 luglio 2020, come sempre su Canale 5. L’ex regina di Palermo deve fare i conti con il cambiamento di Leo, il figlio che ha tentato in tutti i modi di proteggere. Ora Leonardo è passato dalla parte dei cattivi e Rosy deve cercare di riportarlo sulla retta via. Il fatto di non riconoscere più quel ragazzino solare e pieno di vita ha distrutto la Abate, anche se come sempre non si è persa d’animo.

Nella seconda stagione di Rosy Abate 2 vincerà l’amore tra una madre e un figlio, nonostante le tante difficoltà che la vita sta mettendo loro davanti? La Abate cadrà in preda dell’ansia quando verrà a sapere che Leo in carcere è finito in un brutto giro e che ha conosciuto il temibile Antonio Costello, con il quale ha instaurato un solido ma pericoloso legame.

Rosy Abate 2 quarta puntata di domenica 19 luglio 2020

Domenica 19 luglio su Canale 5 in prima serata andrà in onda la quarta puntata in replica di Rosy Abate 2. Leo è finito in carcere con l’accusa di omicidio e Rosy non sa cosa fare. In cella, il ragazzo sembra avercela con il mondo intero. Tutto cambia quando incontra dei ragazzi che, come lui, hanno sofferto e sono pieni di rabbia. I giovani sono stati arrestati per via di Antonio Costello, un potente boss invischiato con la camorra. Leo lo considera come un padre, cosa che lo metterà in evidente difficoltà.

Nella quarta puntata di Rosy Abate 2, Leo verrà minacciato dai compagni di galera, furiosi dopo aver scoperto che conosce molto bene Costello. Rosy sarà angosciata e temerà che per suo figlio sia giunta la fine, conoscendo benissimo l’ambiente del carcere. A quel punto, la Abate chiederà aiuto a Luca e Regina. Insieme dovranno dimostrare l’innocenza di Leonardo e salvarlo da morte certa.

Una madre in ansia

La trama della prossima puntata di Rosy Abate 2 vedrà dunque Rosy mettere in piedi una squadra d’azione per salvare la pelle a Leonardo, che non sembra essere consapevole del pericolo che corre. Riuscirà ad evitare il peggio? Ricordiamo che la seconda stagione della serie Tv andrà in onda fino al 26 luglio su Canale 5, salvo cambi di palinsesto.

Per rivedere le puntate di Rosy Abate 2, è possibile collegarsi al portale Mediaset Play. Sul sito sono presenti anche le maggiori fiction e soap trasmesse su Canale 5. Disponibile anche l’app da scaricare su Tablet, pc e cellulari.