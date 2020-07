Bugo, la moglie Elisabetta non appare mai in pubblico: svelato il motivo

Bugo e la diatriba con Morgan

Senza ombra di dubbio la 70esima edizione del Festival di Sanremo, quella condotta da Amadeus, verrà ricordata nella storia per lo scontro sul palco del Teatro Ariston tra Morgan e Bugo. Quest’ultimo che si chiama Cristian Bugatti e Marco Castoldi sono stati protagonisti di qualcosa di inedito mai accaduto nella kermesse canora più importante del nostro Paese. Il professionista ha lasciato il palcoscenico dopo che l’ex di Asia Argento aveva modificato grn parte del testo sanremese.

La loro iniziativa è finita con la squalifica di entrambi dalla manifestazione camora e una serie di polemiche sul web e in televisione. A distanza di mesi non si conosce ancora il motivo, ma sembra che alla base ci sia stato una forte discussione fra i due artisti prima di cantare davanti alla folta platea. Altri invece, hanno sospettato che si era tutto organizzato per far parlare di loro a lungo. Chi dice la verità?

Cristian Bugatti e la moglie Elisabetta

A parte l’esperienza al Festival di Sanremo 2020 che gli ha regalato tanta popolarità, Bugo è quasi sempre stato lontano dai riflettori. Non solo la sua vita professionale, ma anche quella privata sembra essere avvolta dal mistero. Ad esempio si sa poco e niente della sua sfera sentimentale. L’unica cosa certa è che il cantante nel 2011 è convolato a nozze con Elisabetta.

Quest’ultima è una diplomatica di origini polacche e i due si sono visti per la prima volta un anno prima di fare il grande passo. La consorte del cantante, durante il loro fidanzamento, ha ricevuto un’offerta professionale nella lontana India. Per tale ragione i due si sono trasferiti a New Delhi, città dove si sono detti si.

Bugo ed Elisabetta: dall’India a Milano

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il portale Art Tribune, lo stesso Cristian Bugatti, in altre Bugo aveva detto: “Non mi sono trasferito in India per ‘ritrovare me stesso’, per seguire la spiritualità indiana o cose del genere, ma solo per amore. Mia moglie ha avuto un’opportunità di lavoro lì e io l’ho seguita”.

Il cantante e la moglie Elisabetta sono rimasti a New Delhi fino al 2014 e il medesimo anno è venuto al mondo loro primogenito.Per tale ragione la coppia decise di tornare nel nostro Paese, trasferendosi a Milano. Il professionista parla pochissimo della sua dolce metà perché essendo una diplomatica preferisce non esporsi molto e finire sui giornali di gossip.