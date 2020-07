Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, una viola riaccende il gossip: ‘che strano giro…’

Cosa sta accadendo realmente tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Questo è quello che si sta chiedendo il web ormai da giorni. Solo poche ore fa Belen Rodriguez, ormai lontana sentimentalmente dal suo ex marito aveva espresso il suo pensiero sulle voci che circolano in rete, ma pochi istanti fa è spuntato un nuovo dettaglio sulla presunta coppia.

Uno strano dettaglio confermerebbe il gossip

Da giorni si parla di una tresca che si sarebbe consumata tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La bomba lanciata da Dagospia, oggi sembra trovare delle fondamenta nonostante smentite da parte dei diretti interessati. L’ultimo tassello riguarda una viola che ha fatto dei giri strani…

Lo scorso 18 maggio, Stefano De Martino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui ha mostrato una viola dal taschino della sua giacca. Lo scatto è stato commentato dallo stesso ballerino con un “Ciao”. Fino a qui nulla di strano. Si arriva poi al 10 giugno, quando, sempre sui social la Marcuzzi ha fatto spuntare proprio lo stesso fiore. Si perchè le foto non lasciano dubbi, visto che si può facilmente notare un dettaglio: il fiore ha lo stesso difetto, ovvero un taglio sul petalo. Continua dopo la foto

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, Belen smentisce ma Dagospia insiste

In molti di sicuro si staranno chiedendo che giro abbia fatto la viola, passando prima dal taschino di Stefano De Martino per poi passare nelle mani della Marcuzzi. Per Alberto D’Agostino non ci sono dubbi, si tratta della cosiddetta prova schiacciante che conferma lo scoop di quest’estate 2020.

Nel frattempo la conduttrice televisiva e il ballerino napoletano, dopo aver smentito, si sono chiusi in un profondo silenzio. Come detto in precedenza a voler mettere la parola fine a questo pettegolezzo ci ha pensato Belen scrivendo un lungo post sui social.

Belen smentisce il tradimento di Stefano

Belen Rodriguez dopo giorni di silenzio ha voluto dire la sua sul suo ormai ex marito Stefano De Martino. La show girl beccata a Capri in dolce compagnia ha messo la parola fine alla sua storia con il ballerino ma nello stesso tempo ha voluto difendere il padre di suo figlio.

La showgirl argentina ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con Alessia Marcuzzi e che il retroscena dei messaggi ‘segreti’ da lei scoperti tra Stefano e la conduttrice sono solo delle invenzioni della stampa.