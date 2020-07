Caterina Balivo a Canale 5? ”fantasie destituite di ogni fondamento”

E’ sempre alta l’attenzione sul futuro della conduttrice televisiva Caterina Balivo che, tra le lacrime, ha lasciato Vieni da me. Tra le tante indiscrezioni, quella che va per la maggiore è un suo arrivo a Mediaset. Sarà davvero così? Tra voci di corridoio e rumors, di recente è stata fatta chiarezza.

Sull’arrivo a Canale 5 di Caterina Balivo è intervenuta Mediaset stessa, come si legge in un post pubblicato su Tv Blogo. Pare che l’ipotesi sia davvero remota, tanto che l’azienda di Cologno Monzese parla di ”fantasie destituite di ogni fondamento”.

Caterina Balivo non passa a Mediaset

Non è solo l’azienda Mediaset a smentire l’arrivo della conduttrice su Canale 5, ma lo stesso entourage della conduttrice. Il suo futuro lavorativo non è stato ancora deciso e non c’è alcuna certezza su cosa condurrà e su quale emittente televisiva. Lo staff di Caterina Balivo ha poi fatto sapere che, al momento, la conduttrice si sta riposando. La stagione appena passata è stata lunga e difficile, anche per via dello stress causato dall’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia intera.

Anche se non si sa nulla sui suoi progetti, Caterina Balivo non tornerà a Vieni da me e non approderà nemmeno a casa Mediaset. Una delle altre ipotesi vedeva la conduttrice a La 7. Anche in questo caso però, si tratta solo di indiscrezioni. In una precedente intervista, la Balivo aveva dichiarato di essere sempre stata alla Rai e di esserne molto grata.

Il futuro della conduttrice Rai ancora da scrivere

I telespettatori della Rai non hanno preso bene l’addio di Caterina Balivo da Vieni da me, una trasmissione pomeridiana di grande successo e da ascolti record. La stessa conduttrice ha dato l’addio con le lacrime agli occhi, ringraziando il pubblico per il sostegno e l’affetto dimostrato in questi anni. Nella sua intervista, la Balivo ha precisato di avere l’intenzione di accettare proposte lavorative, a patto che il progetto le piaccia.

Caterina Balivo resterà alla Rai? ”Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo però nulla al momento”, ha detto la bella conduttrice. Per ora non è tempo di pensare al lavoro ma di ricaricare le pile dopo una stagione televisiva non certo facile. In questo momento la Balivo si gode le meritate vacanze al mare in compagnia del marito Guido Maria Brera ed i figli Cora e Guido Alberto. Solo nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più sul suo futuro in Tv.