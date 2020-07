“Gemma Galgani è un lontano ricordo”. Nozze a Ued, un ex della dama si è sposato (FOTO)

Rocco Fredella è convolato a nozze con Doriana

Chi ha sempre seguito il percorso di Gemma Galgani di sicuro si ricorderà di Rocco Fredella. In tanti sicuramente ricorderanno le sue scenate all’interno del programma e anche la sua simpatia. Particolarmente attivo sul suo profilo ufficiale Instagram, dopo l’addio a Uomini e donne, ha conosciuto la bella e sensuale Doriana, con la quale fa copia fissa da un anno.

L’ex corteggiatore di Gemma è talmente innamorato che già tempo fa aveva dichiarato di essere pronto alle nozze e a quanto pare sono arrivate e in gran segreto. Nessuno si sarebbe aspettato un gesto così forte da parte di Rocco. Molti telespettatori non hanno mai creduto alla sua buona fede nei confronti della Galgani ma a quanto pare si sbagliavano di grosso… (Ecco alcuni scatti in esclusiva)

“Gemma una grande delusione”

Un amore nato improvvisamente quello tra Rocco Fredella e la sua Doriana. In breve tempo, l’ex fidanzato di Gemma Galgani ha avviato le pratiche del divorzio per poterla sposar. Dalle immagini mostrate in precedenza entrambi, infatti, sono riusciti ad esaudire il proprio desiderio giurandosi amore eterno. Una notizia che di sicuro avrà fatto piacere a tutti i suoi fan ma anche a Maria De Filippi che lo ha sempre sostenuto.

Ormai Gemma Galgani è solo un lontano ricordo e come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista, la dama torinese è stata una grande delusione. “Gemma mi ha deluso come persona e non la perdonerò mai. Il giorno che sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia!”. Chiaramente leggendo tali dichiarazioni si può constatare che l’uomo abbia davvero sofferto.

L’addio tra Rocco e Gemma a Ued

Rocco Fredella durante la sua partecipazione a Uomini e donne ha cercato di mostrare il suo interesse a Gemma in ogni modo. La coppia è stata anche protagonista di una puntata speciale al Il Castello, dove lui ha cercato di creare una situazione di intimità.

Purtroppo, Gemma ha apprezzato il suo gesto, accusandolo addirittura di cercare visibilità. La dama per tutta la serata si mostrò nervosa e infastidita e di conseguenza rovinò la serata. L’atteggiamento della torinese, infatti, portò Rocco prendere una drastica decisione, ovvero chiudere per sempre la conoscenza e abbandonare il format.