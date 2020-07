“Come gemelle…”: Arisa, avete mai visto la sorella Sabrina? Sono identiche [FOTO]

La carriera artistica di Arisa

Chi segue Arisa sa perfettamente che è un nome d’arte. La nota cantante in realtà si chiama Rosalba Pippa ed è una delle professioniste più amate del panorama musicale italiano. La sua carriera ha preso il via diversi anni fa al Festival di Sanremo con il celebre brano ‘Sincerità’, per poi cambiare stile nel corso del tempo. E a proposito di kermesse canore ne ha vinto pure uno nel 2014 con ‘Controvento’.

Negli ultimi tempi l’ex giudice di X Factor ha deciso di mostrarsi in versione acqua e sapone, tagliando i capelli e adottando look completamente differente dal solito. Un rinnovamento che è stata apprezzato moltissimo da tutti coloro che la seguono sui social network e nei vari concerti. Di Arisa si conosce moltissimo, anche della sua vita privata. Per caso avete mai visto la sorella Sabrina? Due gocce d’acqua.

Chi è Sabrina Pippa?

La sorella più piccola di Arisa si chiama a Sabrina Pippa ed è due gocce d’acqua con la nota cantante. Rispetto a quest’ultima lei è abbastanza riservata e poco presente sui vari social network. Della congiunta dell’ex giudice di X Factor si conosce poco e niente, ma la cosa certa è che ha una grande passione per l’arte.

La ragazza lavora nel mondo del visual design e, stando dalle poco foto che posta su Instagram, pare che abiti in Germania, precisamente a Berlino per seguire la sua carriera in questo settore. Tuttavia, non molto tempo fa la professionista ha pubblicato sul suo account uno foto della consanguinea. Sin da subito salta all’occhio l’incredibile somiglianza tra le due al punto che i follower le hanno scambiate per gemelle. (Continua dopo la foto)

La sorella più piccola di Arisa vive a Berlino ed è molto riservata

Sabrina Pippa si è diplomata all’Istituto artistico di Potenza e successivamente ha conseguito la laurea al Politecnico del capoluogo lombardo. La sorella più piccola di Arisa da qualche tempo è una visual designer e junior graphic designer. In Germania, dove la giovane si è stabilizzata, opera per una nota agenzia di comunicazione di Berlino.

Anche se tiene molto alla sua privacy, il profilo Instagram della ragazza è seguito da un folto numero di follower. È proprio nel suo canale personale Sabrina condivide degli scatti d’arte dove e lei non non è mai protagonista.