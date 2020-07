Fabiano Petricone ex di Antonella Elia è il nome che manda su tutte le furie Pietro delle Piane a Temptation Island 2020

Va su tutte le furie Pietro delle Piane a Temptation Island 2020, il fidanzato di Antonella Elia stufo di sentir parla del suo ex Fabiano Petricone

Si torna a parlare dell’ex fidanzato di Antonella Elia, Fabiano Petricone, e la cosa non piace affatto a Pietro delle Piane. La coppia al momento è concorrente a Temptation Island 2020 e sta cercando di capire se il rapporto resiste alle tentazioni. Il fidanzato della Elia ha nominato l’ex di Antonella mentre stava chiacchierando con le tentatrici.

Lo stesso fatto di pronunciare il suo nome ha fatto andare in tilt Pietro delle Piane. Da come ne ha parlato alle ragazze pare che la Elia gli parla sempre di lui. Pietro, originario di Cosenza, dove è nato nel 1974, ha parlato a lungo di quanto lui fosse seccato di questo. Ha anche detto che Antonella chiede consigli a Fabriano e non a lui, cosa che gli dà molto fastidio.

Pietro delle Piane va in tilt al nome di Fabiano Petricone

Delle Piane ha anche aggiunto che ha perfino trovato il suo beauty case a casa di Antonella e che era molto geloso di questo. Se lo avesse fatto lui con una sua ex la Elia lo avrebbe rimproverato. Pietro ha esternato alcuni segreti sul suo rapporto con Antonella, ma chi è questo Fabiano Petricone? L’ex fidanzato di Antonella Elia pare abbia lasciato il segno nel cuore della ex ragazza di Non è la Rai.

Si evince dal fatto che la Elia continua ancora oggi a tesserne le lodi e che lo abbia fatto anche con Pietro. I due si sono lasciati due anni fa, dopo cinque anni che stavano insieme. La Elia aveva parlato di Petricone anche mentre era nella casa del Grande Fratello VIP. Allora però non era accaduto nulla e non aveva scaldato gli animi.

Chi è Fabiano Petricone

Invece, durante la permanenza a Temptation Island gli animi si sono surriscaldati e l’ex di Antonella torna a frapporsi fra lei e Pietro delle Piane. Fabiano Perticone è uno scrittore e professore universitario che ha avuto una relazione con Antonella Elia dal 2013 al 2018. La loro storia era davvero molto importante e la showgirl pare non lo abbia mai dimenticato.

Antonella Elia ha infatti un ottimo ricordo di Petricone e nessuno può parlare male di lui, neanche Pietro. Lei gli ha sempre detto che non deve essere geloso di Fabiano, ma delle Piane non sopporta quando Antonella pronuncia il suo nome. E diventa pazzo quando pensa alle chat!