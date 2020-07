Donne scambiate nelle bare prima del funerale: shock nelle famiglie

Un uomo che stava assistendo al funerale di sua madre è rimasto scioccato nel vedere un’altra persona nei vestiti di sua mamma. Quest’altra salma indossava i suoi gioielli. In pratica le donne scambiate nelle bare avevano presa l’una il posto dell’altra per un fraintendimentodelle onoranze funebri.

Lo shock del figlio di una delle due donne scambiate nelle bare

Come se non fosse stato un periodo abbastanza difficile per il Dott. Jerry Bowman, quando è giunto alla Alexander Funeral Home di Charlotte , nella Carolina del Nord ol suo stato d’animo è peggiorato. Nella bara non c’era sua madre Catherine White, morta di recente, ma un’altra donna.

La donna che era nella bara era in realtà Elease McInnis, 91 anni, una donna completamente estranea che è morta nella città degli Stati Uniti il ​​giorno prima della compianto Catherinelease

Lo sca,bio è avvenuto perchè entrambe le donne erano state portate alla stessa agenzia funebre nel giro di poche ore in modo che i loro corpi potessero essere preparati per la sepoltura. Tuttavia il personale ha confuso famiglie con un effetto disastroso e ha portato la signora McInnis, 91enne al funerale della 75enne Catherine White.

Secondo quanto riferito, un parente della 95enne ha raccontato che alcuni membri della famiglia di McInnis si erano accorti che sembrasse un po ‘diversa dal solito. Ma non sospettavano che potesse essere una donna di oltre 15 anni più giovane. Per cui dopo il funerale hanno disposto il processo di imbalsamazione.

Come si è concluso lo spiacevole errore?

Il figlio della donna di 75 anni ha dichiarato di essere “imbarazzato e affranto” dall’errore. La signora White è deceduta il 26 giugno a causa di un tumore terminale. Era stata accudita con tanto amore da una infermiera, la quale si era presa cura di lei, ed è rimasta ancora piu attonita del figlio. Lei stessa ha spiegato di essere ben cosciente di quale aspetto Cathrine avesse nel momento in cui ha lasciato la sua casa alle 1.11 del 26 giugno. Per cui era palese notare le differenze. Atteso che nessuno meriti un simile trattamento, Jerry si è già attivato per riavere la salma della mamma.

Per andare in qualche modo a correggere questo orrendo errore, il corpo della signora White dovrà ora essere riesumato dal York Memorial Park a patto che la famiglia McInnis dia il suo ok. Ciò consentirà a entrambe le donne di essere seppellite nel modo corretto e, forse soprattutto, nelle tombe corrette dopo una cerimonia durante la quale la loro famiglia potrà dire loro addio come si deve.