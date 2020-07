Belen Rodriguez la prima immagine dopo il bacio al nuovo compagno, ma per tanti qualcosa non va (FOTO)

Scatta il primo bacio fra Belen Rodriguez e il nuovo compagno, tuttavia la sahowgirl non sembra felice, i fan lo notano subito

Oramai la rottura e la fine della storia d’amore fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è palese per tutti, tuttavia il gossip ancora vola. Tanti dubbi continuano a martellare i fan e a fomentarli ci si mette anche il settimanale Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato il bacio fra Belen e il nuovo compagno nientemeno che in copertina!

Chi è la nuova fiamma dell’argentina? Si tratta del napoletano Gianmaria Antinolfi, mentre sempre in copertina c’è anche la foto di De Martino in compagnia di Mariana Rodriguez. Pare che il conduttore di Made in Sud abbia trascorso un romantico weekend in barca con la modella. E per dirla con precisione, pare anche le due imbarcazioni non fossero neanche molto distanti fra loro.

Belen Rodriguez bacia la sua nuova fiamma

Ad affermarlo è sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini, che ha ripreso Belen mentre si stava rilassando in barca con l’imprenditore. A lanciare per primo il gossip sulla nuova fiamma di Belen era stato il sito Dagospia. Il sito aveva parlato appunto di come l’argentina si stesse già consolando dopo la rottura con l’ex marito.

Ma chi è Gianmaria Antinolfi? Dell’imprenditore si sa veramente poco, ma è certo che 34 anni perché li ha festeggiati con Belen in barca la settimana scorsa. Sempre il sito Dagospia ha anche rivelato che Adinolfi in passato ha avuto un flirt con Dayane Mello. Detto questo, sull’imprenditore non si altro, ma al momento tutti si chiedono quanto durerà la sua storia con Belen.

La Rodriguez non convince i fan

Da parte sua Belen ha detto ai fan sui social che al momento è molto felice. Le sue parole arrivano dopo gli scatti che hanno ripreso il suo bacio bollente con Adinolfi. Tuttavia, il suo post pubblicato su Instagram non ha convinto i fan che hanno notato una certa preoccupazione nello sguardo della showgirl. Nonostante in uno scatto apparisse raggiante in giardino con indosso un abito bianco e avesse detto di essere felice i fan non ci sono cascati.

Alcuni le hanno detto che quanto ha scritto erano solo parole e i suoi occhi dimostra il contrario. La Rodrigueza è apparsa malinconica e i fan sono convinti che nel suo cuore c’è ancora Stefano.