Ema Stokholma gela Andrea Delogu “Mia madre ha tentato di affogarmi”

Scioccanti le rivelazioni di Ema Stokholma, la conduttrice radiofonica stupisce Andrea Delogu quando racconta la sua terribile infanzia

Hanno fatto parlare molto le rivelazioni della bella e affascinante Ema Stokholma. Ospite a La vita in diretta e intervistata da Andrea Delogu, ha rivelato dei dettagli agghiaccianti sulla sua infanzia. Il passato della Stokholma ha lasciato tutti senza parole, e quando ha detto che la madre ha tentato di affogarla in studio è calato il gelo.

La conduttrice Andrea Delogu ha trattenuto a stento le lacrime ed era visibilmente emozionata. Il racconto di Ema Stokholma è stato come un pugno nello stomaco, soprattutto quando ha parlato di come la trattava la madre. Nata e cresciuta in Francia, Ema Stokholma, vero nome Morwenn Moguerou, è una modella, conduttrice radiofonica e famosa dj. Dopo tante sofferenze il successo l’ha premiata e ad oggi ricorda il suo passato come se non le fosse mai appartenuto.

Ema Stokholma e il racconto scioccante sulla sua infanzia

Affascinante e carismatica, Ema grazie al suo fisico scolpito ha esordito ad appena 15 anni nel mondo della moda. Da subito ha lavorato per le migliori griffe internazionali, poi è arrivata la passione per la musica che le ha fatto scoprire un altro mondo. Oggi Ema è una delle più famose dj in assoluto, che gira nei locali più celebri al mondo.

La sua musica è apprezzata ovunque e anche nomi prestigiosi come Adidas e Nike hanno scelto i suoi sound per gli eventi. Ha anche condotto programmi importanti come Primafestival con il duo comico Gigi e Ross. Dietro tanto successo e fama si nasconde un passato tormentato. La sua infanzia e la sua adolescenza sono stati periodi della sua vita che l’hanno fatta soffrire molto.

Ema fa commuovere la Delogu

Durante la sua ospitata a La vita in diretta la Stokholma ha parlato del suo libro “Per il mio bene” Proprio in questo libro narra tutte le sue vicissitudini, soprattutto il difficile rapporto con la madre che la maltrattava. Le sue rivelazioni scioccanti hanno fatto emozionare anche la conduttrice Delogu, che per poco non è messa a piangere.

Una delle confessioni più terribili che ha fatto Ema è quando la madre a soli quattro anni le sferrò un pugno in faccia. Lei è cresciuta sola es emarginata, e quando ne ha avuto l’occasione è scappata. Da quel momento ha cominciato a ricostruire la sua vita.