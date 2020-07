Giorgio Manetti dopo diversi anni dalla chiusura continua sempre a parlare Gemma Galgani

Anche se Giorgio Manetti ha una fidanzata che ama veramente, tuttavia non ha dimenticato Gemma, e parla della sua storia con Vivarelli

A distanza di tanti anni dalla fine della relazione con Gemma Galgani, Giorgio Manetti torna a parlare di lei. Dalle sue parole traspare un certo interesse per quanto sta vivendo Gemma, dal momento che la dama si sta frequentando con Nicola Vivarelli. Manetti all’epoca è stato lasciato proprio dalla Galgani, cosa che lui non si aspettava.

Giorgio ha sempre detto che la sua ex fidanzata ha un carattere particolare. Lei era convinta che lui non era romantico nei suoi confronti. Da allora è passato tanto tempo e ad oggi Manetti sta vivendo una relazione molto intensa con Caterina. La donna è stata sua fidanzata in passato e i due si sono ritrovati, hanno capito che fra loro c’era sempre stato un legame.

Giorgio Manetti parla molto della sua ex Gemma

Caterina ha fatto ritornare il sorriso sul volto di Manetti ma soprattutto il desiderio di amare e di essere amato. Negli ultimi mesi tuttavia Manetti si è sfogato con diversi settimanali e ha parlato molto della sua ex, Gemma Galgani. Come mai? Cosa ha portato Giorgio a riprendere il discorso su Gemma?

Pare che l’ex cavaliere del trono over abbia parlato a lungo della sua storia con Nicola Vivarelli. Sembra sia stato molto interessato a dire la sua e ad esternare cosa pensa di questa situazione. Cosa ha detto quindi Giorgio nei confronti della sua ex fidanzata? Sembra proprio che non riesca a farsene una ragione Manetti del fatto che Nicola Vivarelli stia corteggiando Gemma.

Manetti insiste nel parla della Galgani

Probabilmente pensa che un giovane come Nicola sia troppo per Gemma? Non è dato saperlo, o magari sta provando una sorta di gelosia latente? Da quello che emerge dal comportamento di Giorgio pare proprio che non riesca a fare a meno di parlare della Galgani. Sembra sia diventata un chiodo fisso per l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Gli sfoghi che ha riversato ai giornali con i quali ha parlato di lei fanno intravedere ben altro, e non un semplice parere come ha invece detto Manetti.

Manetti continua a parlare di Gemma e ad accusarla di aver preso il pubblico in giro nel farsi corteggiare da un ragazzo troppo giovane per lei. In effetti, anche il pubblico si è indignato per la differenza di età e sui social nessuno crede alla buona fede della dama.