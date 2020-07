Nicola Vivarelli le sue notte bollenti dopo uomini e donne

Dopo Uomini e Donne Nicola Vivarelli sta trascorrendo la sua estate fra notti infuocate, ma cosa fa invece Gemma?

Nicola Vivarelli sta trascorrendo un’estate importante, fatta di momenti intensi e notti bollenti. E’ quello che emerge sui social, il che dimostra come la sua vita sia cambiata da quando ha messo piede a Uomini e Donne. Di professione ufficiale di navi da crociera, il giovane è entrano al trono over durante il lockdown per corteggiare Gemma Galgani.

Nicola non aveva pensato minimamente dalla differenza d’età e aveva espresso apertamente il desiderio di corteggiarla. Quando è approdato in studio, si è presentato senza timore e ha confermato la sua volontà di corteggiare la Galgani. Subito sono arrivate le critiche da parte di Tina Cipollari, che non ha creduto affatto alla sincerità di Nicola. In effetti, la differenza di cinquant’anni d’età tra Nicola e Gemma non è cosa da poco.

Nicola Vivarelli e Gemma si frequentano ancora?

Ovviamente Gemma è rimasta affascinata dal giovane e ha accettato il corteggiamento. Adesso che la trasmissione è stata sospesa per le vacanze estive, la Galgani e Vivarelli stanno proseguendo la conoscenza. Al momento però le telecamere sono lontane e quindi è difficile capire cosa stia succedendo.

Tuttavia, ci sono conferme che nelle scorse settimane i due sono stati avvistati in giro per Roma. La loro intesa sembrava alle stelle e la coppia appariva molto affiatata. Di recente invece sono giunte voci contrastanti, che vedrebbero i due lontani e ognuno per i fatti loro. Cosa sta succedendo quindi? Nicola e Gemma si stanno frequentando ancora? Da quanto emerge dai profili Instagram dei due pare che stiano vivendo agli antipodi.

Nicola e i post sui social sulle sue notti bollenti

Da quanto appare dai social la Galgani sembra stia vivendo un’estate più ritirata, mentre Nicola è sempre in giro a divertirsi. L’ex corteggiatore sta trascorrendo notti bollenti, come emerge dai suoi post pubblicati sui social. Gli utenti ovviamente si chiedono se la persona con cui sta trascorrendo le sue notti infuocate sia Gemma o qualcun’altra. E’ recentissimo un altro post di Nicola Vivarelli pubblicato sul suo profilo Instagram in cui fa alcune considerazione sulla sua estate.

Nel post usa frasi che fanno intuire come si stia rilassando al meglio e che la sua vita va a gonfie vele. Ma chi c’è con lui? Ci sarà Gemma? Non dice nulla al riguardo Nicola, quindi siamo liberi di immaginare!