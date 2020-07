Vanessa Incontrada vittima di bullismo ” le donne possono essere perfide…”

Si racconta Vanessa Incontrada e parla di come è stata vittima di bullismo per aver messo su dei chili a causa della gravidanza, l’attrice delusa dalla cattiveria delle altre donne

Bellissima e bravissima, Vanessa Incontrada ha passato un brutto periodo in cui è stata vittima di bullismo. Conduttrice e attrice poliedrica, da anni è in tv tutti la conoscono per la sua spontaneità e la sua bravura. Di origine spagnola, è diventata famosa in Italia come modella e poi come attrice prendendo parte ad un film di Pupi Avati.

Da quando è diventata mamma ha vissuto momenti di disagio, che sono degenerati a causa delle critiche e delle polemiche che le sono piovute addosso. La Incontrada ha ripreso subito a lavorare dopo aver partorito, ma ha continuato ad allattare. Era ben consapevole di aver perso la forma snella di un tempo, ma era felice di quello che stava vivendo.

Vanessa Incontrada bullizzata dalle donne

Tuttavia, è stata bersagliata sui social da tanti haters che le dicevano di vergognarsi perché era ingrassata. La cosa che ha fatto soffrire di più Vanessa sono state però le critiche e le accuse lanciate da molte donne nei suoi confronti. Infatti, sono stati tantissimi i commenti negativi di donne che le hanno riversato addosso, che l’hanno offesa e insultata.

Bullizzata dalle donne, l’attrice dunque passato un momento veramente difficile, in cui non riusciva a capire il perché di tanta cattiveria. In un’intervista al settimanale Tutto la Incontrada ha perciò detto che quando vogliono le donne sanno essere cattive e perfide. Se non c’è sorellanza fra le donne non ci può essere alleanza e possono diventare molto pericolose. I loro attacchi feroci l’hanno profondamente ferita, non si aspettava tutto questo.

La Incontrada continua la sua splendida carriera

L’attrice pensava che in un momento difficile le sarebbe stata offerta comprensione e solidarietà. Invece non è stato così e questo le ha portato dispiacere. Da sempre ha condannato chi sui social offende le persone e si trincera dietro un pc. Di certo le polemiche sul suo aspetto fisico stravolto dalla gravidanza non le hanno impedito di portare avanti la sua carriera.

Vanessa Incontrada continua ad essere una professionista e ha fatto diverse fiction e condotto tanti programmi importanti. Non ha mai dato modo ad alcuno di fermarla e anzi è andata avanti più forte di prima. La sua battaglia contro il cyberbullismo e il bullismo è un’altra delle sue priorità.