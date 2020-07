Uomini e Donne, Ida Platano vuota il sacco su Riccardo Guarnieri: “Lui non me le ha date…”

Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo Guarnieri

Ad oggi Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si sono ufficialmente lasciati. Tuttavia i due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne stanno attraversando un nuovo periodo di crisi sentimentale.

A rompere il silenzio ci ha pensato la parrucchiera bresciana che ha rilasciato una lunga intervista al Magazine del dating show di Maria De Filippi. L’ex dama ha confessato cosa sta accadendo tra lei e il personal trainer pugliese. Dopo essere tornati di nuovo insieme, la coppia ha trascorso il periodo di lockdown a Brescia.

Dopo alcune settimane dove andavano d’amore e d’accordo, sono tornate le solite incomprensioni. “Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno”, ha confessato la Platano. Con l’avvio della Fase 2 l’uomo è tornato nella sua Taranto e le discussioni sono proseguite via telefono: “Ci siamo sempre più allontanati, forse anche per una questione di orgoglio”.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne di nuovo in crisi

Una volta terminata la quarantena, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono divisi e dal 5 maggio non si sono più visti. L’unico modo per rimanere in contatto è il telefono ma anche con questo metodo continuano le liti.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la cara amica di Gemma Galgani ha rivelato: “A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta”, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno”. Questa nuova crisi porterà a entrambi di allontanarsi definitivamente? Per caso a settembre il pubblico di Canale 5 se li ritroverà al parterre senior single?

La promessa non mantenuta da Riccardo Guarnieri

Nel corso dell’intervista per Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha confessato la sua intenzione di recarsi a Taranto per ricucire i rapporti con Riccardo Guarnieri. Un’iniziativa che è stata bloccata sul nascere dall’ex cavaliere che ha rifiutato l’incontro e promettendole che l’avrebbe raggiunta a Brescia.

Una promessa ad oggi non mantenuta, per tale ragione l’ex dama ha detto: “Ci abbiamo provato due volte a stare insieme ma nella vita però c’è bisogno di equilibrio”. Ovviamente i fan della coppia sperano che i loro beniamini risolvano al più presto le loro divergenze anche se i presupposti per un addio definitivo ci sono tutti.