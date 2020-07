Alessandro Graziani parla di Giovanna Abate e spiazza tutti: si fa avanti di nuovo?

Nel corso di una recente intervista, Alessandro Graziani è tornato a parlare di Giovanna Abate. L’ex corteggiatore è intervenuto per commentare quanto sta accadendo tra l’ex tronista e la sua scelta Sammy Hassan.

Il giovane ha detto di essere curioso di sapere cosa sia successo tra i due, tuttavia, non ha avuto il coraggio di chiederlo al suo ex rivale quando lo ha incontrato a Forte dei Marmi. Inoltre, il protagonista ha manifestato anche una certa disponibilità nei confronti dell’Abate.

Le confessioni di Alessandro Graziani su Giovanna

Alessandro Graziani ha detto di essere incuriosito da ciò che potrebbe essere accaduto tra Giovanna Abate e la sua scelta. Il fatto che si siano lasciati dopo così poco tempo è alquanto strano. Inoltre, l’ex corteggiatore ha anche raccontato un episodio molto particolare avvenuto a Forte dei Marmi. In tale posto, infatti, ha incontrato sia Sammy sia Davide Basolo. Con il primo si è salutato mentre con il secondo no. Ad ogni modo, Graziani ha dichiarato di essere stato tentato dal chiedergli cosa fosse accaduto, ma poi ha desistito.

L’ex tentatore di Temptation Island, infatti, ha ammesso di aver preferito rispettare la loro privacy e non intervenire sulla questione. In ogni caso, non ha potuto fare a meno di confessare di nutrire ancora un interesse per la romana. Alessandro Graziani, però, ci ha tenuto a chiarire di non volersi fare nuovamente avanti con Giovanna Abate. Tuttavia, se la ragazza dovesse avere bisogno di lui, sarà certamente disposto a venirle in contro.

L’Abate si rivela su Instagram

Dopotutto, questo è il comportamento che ha adoperato anche nei confronti di Serena Enardu, dopo che quest’ultima interruppe la sua relazione con Pago nel programma delle tentazioni. Pertanto, stando a quanto dichiarato dal ragazzo, le sue intenzioni sembrerebbero essere assolutamente pulite e amichevoli. L’Abate, nel frattempo, ha deciso di rispondere ad un po’ di domande da parte dei fan, ma non è minimamente entrata nella questione inerente Sammy.

La fanciulla ha risposto solo a quesiti blandi che riguardano la sua vita e qualche curiosità sul suo passato. Tra gli argomenti più interessanti che sono stati trattati c’è, sicuramente, la domanda inerente i figli. Giovanna ha ammesso di amare moltissimo i bambini, pertanto, si augura che in un futuro non troppo lontano possa mettere su una bella squadra di pallone.