Simona Ventura: la conduttrice torna in TV durante il weekend

Dal ritorno di Simona Ventura in tv ne ha discusso recentemente Davide Maggio, parlando di “total brandend content”. Con tale denominazione ci si riferisce a programmi creati da e per uno sponsor pubblicitario. Non sappiamo, per la precisione, a quali programmi si riferisse Davide Maggio, peraltro la stessa Simona Ventura non ha rilasciato nessun feedback personale al riguardo.

Tuttavia, il portale Gossip e TV (sito comunque affidabile) dubita che tali voci possano corrispondere al falso. Questo perché il ritorno di Simona Ventura in tv è stato annunciato dal precitato Davide Maggio e poi confermato da un’altra fonte di tutto rispetto, ovvero, TVBlog. Il portale in questione ha rivelato più di una indiscrezione riguardo la situazione. In questo articolo cercheremo di riassumere il tutto.

Simona Ventura: quali progetti per il futuro?

Al momento si parla di un ritorno di Simona Ventura in autunno, nel palinsesto di Rai 2. Non è dato sapere i particolari del programma in questione e non possiamo dire se esso potrà valorizzare la professionalità della Ventura, una delle conduttrici più esperte e celebri, che la tv possa offrire a livello nazionale. Eppure, non si può dimenticare l’importante contributo che Simona Ventura ha offerto a Mediaset negli ultimi anni, con ruoli di tutto rispetto.

Una volta approdata alla corte di Piersilvio Berlusconi, a Simona Ventura furono proposti programmi del calibro di Selfie, così come il ruolo di narratrice in Temptation Island Vip. Il futuro prossimo di Simona Ventura alla Rai è al momento avvolto nel mistero. Sicuramente la celebrità ha ancora molto da raccontare da Mamma Rai, ma non sappiamo se i programmi che le saranno proposti saranno all’altezza di lei. Nel prossimo paragrafo vi spiegheremo, più nel dettaglio, le ultime indiscrezioni da parte di TVBlog.

Quale futuro per Simona alla Rai?

Il nuovo programma condotto da Simona Ventura dovrebbe andare in onda il sabato e la domenica mattina, al posto del di Mezzogiorno in famiglia, storico show di Guardì che Carlo Freccero ha deciso di annullare dopo 20 anni di trasmissione. Per ora non conosciamo i dettagli riguardo il nuovo show che dovrebbe condurre la Ventura, tuttavia, ci si augura che andrà meglio rispetto al defunto La settimana Ventura, cancellato (a quanto pare) dai vertici Rai.

Ricordiamo come l’ultima parte di Settimana Ventura, programma dedicato al calcio, fosse già stato cancellato a causa della pandemia da coronavirus. Nel corso di una recente intervista al Messaggero, la conduttrice torinese aveva dichiarato: “La partita del secolo della mia carriera è la prossima, non mi guardo mai indietro”.