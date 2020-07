Giulia Montanarini è nata Alice, sui social l’annuncio ufficiale

Giulia Montanarini si mostra subito dopo il parto

Giulia Montanarini ha partorito la piccola Alice proprio durante la giornata di oggi; lei ed il compagno Gianmaria Papa hanno annunciato la nascita della bimba pubblicando una foto della donna stanca in viso. La Montanarini si è subito mostrata a poche ore dal lieto evento, è bella come sempre, sorridente, ovviamente stravolta, sdraiata non del tutto sul letto dell’ospedale.

Ci si aspettava un post proprio da lei perchè per tutta la gravidanza ha tenuto informati i suoi follower su ogni minima cosa. Tutti erano in attesa della splendida notizia che è finalmente arrivata. Della piccola Alice non ha fatto vedere altro che la manina anche se chiunque le ha chiesto di mostrarla. Forse ancora è troppo presto, forse lo farà più in la quando sarà più grande. Poi ha scritto sotto una didascalia per darle il benvenuto aggiungendo che sono già tutti pazzi di lei.

Giulia Montanarini al settimo cielo, la piccola Alice allarga la famiglia che adesso è più unita di prima

Giulia Montanarini in qualche modo ha detto la sua, ha mostrato al mondo la sua gioia, la soddisfazione dell’essere diventata mamma. E’ ovvio sia al settimo cielo, perché la nascita della piccola allarga la famiglia ma la tiene ancora più unita. Mentre il neo papà non ha scritto nulla sui social, quindi di lui sappiamo davvero poco. Possiamo immaginare condivida la gioia di Giulia nonostante per lui non si tratti della prima volta. Lui infatti è già papà di due bambini e nella vita è un medico affermato.

L’ex tronista è diventata mamma a 44 anni, per lei era la prima volta, l’ultima intervista le è servita per mettere i puntini sulle i e svelare che è diventata mamma in modo del tutto naturale, non ha seguito nessuna cura. Semplicemente lei ed il compagno ci hanno provato spesso ed è arrivata abbastanza in fretta.

Una storia d’amore che promette bene, tutto va a gonfie vele soprattutto adesso

I due stanno insieme da circa 5 anni, un amore lungo e duraturo che sembrerebbe essere reale. Giulia di lui si è davvero innamorata tanto che si è trasferita da Milano a Roma due mesi dopo l’inizio della loro relazione. Non ha alcun dubbio su Gianmaria.

Non per niente è nata la piccola Alice proprio per completare un rapporto idilliaco, una storia da favola. Adesso la loro storia è diventata sicuramente molto più importante. In attesa di foto della bimba non rimane che fare alla nuova famiglia tanti auguri e congratulazioni.