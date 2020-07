Mara Venier offesa sul web per il suo peso, lei risponde ed è il caos: “Come vi permettete?” (FOTO)

Mara Venier è molto attiva sui suoi social, ragion per cui spesso anche lei viene offesa e presa di mira. In queste ore, infatti, ha pubblicato uno scatto che la ritrae a figura intera e sul web è scoppiato il caos.

Tutto è partito dal momento in cui un utente ha accusato la donna di essere ingrassata un po’ troppo, cosa che non giova né alla sua salute né al suo aspetto. La conduttrice non ha lasciato passare la critica ed ha risposto in modo esemplare. da lì in poi, però, è scoppiata una vera polemica.

La Venier offesa sul web

Nell’ultimo post pubblicato da Mara Venier su Instagram la donna è stata offesa da un utente sul suo aspetto fisico. Lo scatto in questione ritrae la simpatica conduttrice insieme ad un’altra persona, mentre si accompagna ancora con la stampella. Ricordiamo che la protagonista ha subito di recente un infortunio per il quale è stata costretta a portare un tutore per più di un mese. Ad ogni modo, al di sotto di tale post, molte persone sono accorse per commentare.

Tra i vari commenti positivi, però, ne sono spuntati anche alcuni parecchio pungenti e negativi. Uno in particolare ha sollevato una vera polemica. Una persona ha accusato Mara di essere troppo ingrassata e l’ha esortata a mettersi a dieta. Il peso in eccesso non giova al suo infortunio né, tanto meno, alle sue condizioni di salute. L’utente in questione ha provato a dire con garbo una cosa che, in realtà, è molto scortese da dire, soprattutto ad una donna. (Continua dopo il post)

La risposta di Mara e dei fan

Ad ogni modo, Mara Venier non sembra essersi offesa per le parole della persona in questione, sta di fatto che ha risposto in modo esemplare. La presentatrice ha detto che in effetti sta mangiando e bevendo molto, ma adesso si metterà a dieta. Al di sotto di tale commento, però, è sorta una polemica.

Moltissimi fan sono intervenuti per prendere le difese di Mara Venier e per confortarla dicendole di essere bella così come’è. Altri, invece, hanno preso di mira l’utente impertinente dicendo che certa gente non dovrebbe permettersi di dire cose simili ad un’altra persona. In ogni caso, la donna è rimasta impassibile e non è sembrata minimamente scalfita dalla polemica.