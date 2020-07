Oroscopo 11 luglio 2020: Toro un po’ nervosi, Capricorno intolleranti

L’Oroscopo dell’11 luglio consiglia ai Toro di mettere in chiaro delle questioni economiche. I Capricorno sono intolleranti alle regole

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi torna ad esserci un po’ di nervosismo nella vostra giornata. In amore non vi sentite soddisfatti e appagati al 100% e questo vi turba parecchio. Nel lavoro, invece, ci sono delle novità in arrivo che potrebbero cambiare in modo anche consistente la vostra vita.

Toro. La sfera economica rappresenta il vostro tallone di Achille. Questo aspetto potrebbe anche causare qualche discussione inopportuna. In amore c’è qualcosa da mettere in chiaro e da risolvere. Nel lavoro dovete essere pazienti e non essere troppo esigenti da voi stessi.

Gemelli. Buoni i rapporti con amici e parenti. Se avete qualche questione in sospeso, approfittate di questa giornata per appianare tutti i dissapori. Nel lavoro c’è un graduale miglioramento che vi porterà a raccogliere qualche bella soddisfazione. Siate più flessibili.

Cancro. Oggi sarà una giornata molto importante per i nati sotto questo segno. Sono in vista dei cambiamenti importanti, che potrebbero determinare la fine di un momento della vostra vita e la nascita di uno completamente nuovo. Sarete molto creativi, ottima qualità da sfruttare soprattutto nel lavoro.

Leone. Se siete alla ricerca di un nuovo amore, questo fine settimana potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. L’Oroscopo dell’11 luglio vi consiglia di uscire e frequentare quanta più gente possibile. Nel lavoro, invece, sarete determinati a raggiungere i vostri obiettivi.

Vergine. Nel lavoro c’è un graduale miglioramento, specie se state lavorando ad un progetto in particolare. In amore dovete continuare ad essere cauti e a evitare le discussioni. Non abbiate fretta di raggiungere i vostri obiettivi, se sarete pazienti tutto andrà per il verso giusto.

Previsioni 11 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se state pensando di compiere un passo importante in amore, siate cauti e valutate bene le prossime mosse. Nel lavoro, invece, potrebbe esserci qualche tensione o incomprensione dovuta, molto probabilmente, al vostro atteggiamento ostile. Siate più accomodanti.

Scorpione. Ripresa e ripartenza per quanto riguarda il lavoro. Se in questi giorni ci sono stati dei rallentamenti, adesso è il momento giusto per recuperare. In amore c’è positività e tranquillità, ma evitate le polemiche. Cercate di staccare un po’ la spina questo fine settimana.

Sagittario. Siete carichi e pieni di energia, anche se il mondo che vi circonda non vi sta dando le soddisfazioni che meritate. Non demordete e continuate a lottare per raggiungere i vostri obiettivi. In amore si va verso un miglioramento, ma dovrete essere pazienti.

Capricorno. L’Oroscopo dell’11 luglio vi annuncia che sarà una giornata molto particolare per cui sarete intolleranti a tutti coloro i quali vorranno imporvi la loro posizione. Pensate solo ed esclusivamente con la vostra testa e non lasciatevi condizionare dagli altri. Se al lavoro siete insoddisfatti, questo è il momento di parlare.

Acquario. Sfruttate questo weekend per pensare ai vostri progetti e pianificare il futuro. In amore state attraversando un periodo davvero positivo che vi spingerà a desiderare di fare passi importanti. Nel lavoro siete un po’ insoddisfatti e alla ricerca di novità e stimoli.

Pesci. Evitate più che potete le persone negative. Oggi ci sarà una certa propensione ad assorbire gli stati d’animo degli altri,m pertanto, circondatevi solo di persone positive. In amore siete un po’ confusi ed incapaci di parlare dei vostri sentimenti. Prendetevi il vostro tempo, non abbiate fretta.