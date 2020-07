Una Vita, spoiler serale 11 luglio 2020: Carmen e Ramon innamorati

Le Anticipazioni di Una Vita della puntata dell’11 luglio 2020 in onda su Rete 4 in prima serata si focalizzano sulla storia d’amore appena nata tra Carmen e Ramon. La domestica, dopo aver avvisato Genoveva, aveva deciso di lasciare il quartierino visto che non si sentiva amata da Ramon. La certezza era arrivata durante la messa di suffragio in memoria di Trini e Celia, occasione nella quale il Palacios aveva espresso i suoi sensi di colpa nei confronti di Trini.

Tuttavia, come abbiamo visto nella puntata di Una Vita in onda oggi, il Palacios si è sentito mancare la terra sotto i piedi quando ha visto la sua Carmen andarsene. Dopo aver letto la lettera si è precipitato da lei, pregandola di restare e promettendole di renderla felice. I due si sono baciati, suggellando così l’amore reciproco. Nel frattempo, Telmo ha promesso a Mateo di rifarsi una vita lontano da Acacias. Sebbene triste, il piccolo ha accettato la proposta del padre.

Non mancheranno i colpi di scena nell’episodio serale della soap opera capolavoro di Aurora Guerra. Ramon, ormai certo dei suoi sentimenti, ha rincorso Carmen prima che partisse. Messi da parte i sensi di colpa, le ha detto di essere pronto ad iniziare una storia d’amore con lei. Felice, la donna ha baciato con passione il Palacios. Stando alle anticipazioni di Una Vita, vedremo che per la coppia non saranno rose e fiori. Non tutti infatti prenderanno bene la loro storia d’amore.

I due vedranno la rabbia di Antonito, che non approverà la relazione. Il marito di Lolita non crede che suo padre possa essere felice al fianco di una donna diversa da Trini. Ramon si farà condizionare, tanto che nelle prossime puntate di Una Vita proverà a far rassomigliare Carmen alla defunta moglie, cosa che non farà affatto piacere alla domestica. Nel frattempo, Ursula dovrà cercare una sistemazione, visto che è stata sfrattata,

Ramon innamorato di Carmen

Anche se Antonito non sarà del parere, Ramon continuerà la relazione con Carmen e le prometterà di renderla pubblica, così da far tacere ogni pettegolezzo sul loro conto. Un imprevisto però, li metterà a dura prova. Come svelano gli spoiler di Una Vita, in portineria arriverà una lettera indirizzata ad Antonito.

Nella puntata serale di Una Vita in onda domani, sabato 11 luglio 2020 in prima serata su Rete 4, Antonito scoprirà di essere stato chiamato alle armi. Ramon rimanderà così l’ufficializzazione della relazione con Carmen.