Manifest 2 spoiler venerdì 17 luglio 2020: Zeke messo alla prova

Le anticipazioni di Manifest 2 della puntata in onda su Canale 5 venerdì 17 luglio 2020 a partire dalle ore 21.20 circa svelano che Zeke verrà messo alla prova e non sarà affatto semplice gestire la situazione, dopo che un retroscena sul suo passato verrà a galla. La seguita serie Tv, già trasmessa in Italia su Premium Stories, sta ottenendo ottimi ascolti grazie agli episodi carichi di tensione e mistero.

Negli episodi precedenti di Manifest 2, i passeggeri del volo 828 sono ancora alle prese con le assurde conseguenze della tempesta che ha cambiato per sempre le loro vite. Non sono invecchiati di diversi anni e sono atterrati in una sorta di gap temporale, trovando tutto cambiato. Chi e cosa ha causato questo inspiegabile fenomeno?

Manifest 2 puntata del 17 luglio 2020 su Canale 5

Il Maggiore terrà sotto stretta osservazione Saanvi, che sta cercando di non far sapere a nessuno della sua ricerca. Non sarà semplice mantenere il segreto. Nel frattempo, con svelano le anticipazioni della prossima puntata di Manifest 2, vedremo nascere un legame particolare Tra Jared e Tamara. Adrian porterà con sé Olive nel mondo dei Credenti, mentre Michaela dovrà fare i conti con una rapina alla banca. Dietro questo crimine però, si nasconde un oscuro retroscena.

Gli spoiler di Manifest 2 svelano poi che Cal e Grace saranno vittime di un incidente. Un tir infatti speronerà la loro auto di proposito. La chiesa di Adrian vedrà invece dei teppisti fare irruzione. I banditi distruggeranno ogni cosa e poi spariranno nel nulla. Ad indagare sarà Michaela, ma non potrà contare sull’aiuto di Adrian.

Un passato difficile

Stando agli spoiler di Manifest 2, Zeke dovrà affrontare il suo passato e proprio per questo motivo verrà messo alla prova. Tj e Olive si avvicineranno sempre di più, in particolar modo quando cercheranno di scoprire altri dettagli sulla Data di Morte. Olive avrà delle discordanze con la sua famiglia, mentre Jared verrà a conoscenza di un particolare importante su quanto accaduto sul volo 828.

Il passato di Zeke farà emergere altri retroscena su diversi personaggi, che saranno chiamati a fare delle scelte. Infine, nella puntata di Manifest 2 in onda il 17 luglio, Ben e Saanvi proveranno a risollevare il morale ad un passeggero del Volo 828 in evidente difficoltà. A tal proposito, organizzeranno una rimpatriata famigliare, ma andrà tutto liscio come previsto? Vi ricordiamo che è possibile rivedere gli episodi della serie Tv accedendo sul portale Mediaset Play, disponibile anche con la app per tablet e dispositivi mobili.