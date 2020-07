Rita Dalla Chiesa fatta fuori da Marco Liorni? Futuro turbolento per la giornalista napoletana

Rita Dalla Chiesa fuori da Italia Sì?

Nel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga intervista a Rita Dalla Chiesa. La giornalista napoletana ha parlato di come ha trascorso il periodo di lock-down per l’emergenza sanitaria da Covid-19, affermando che in quel periodo ha vissuto dei momenti di grande sconforto. Ad un tratto il giornalista ha chiesto all’ex padrona di casa di Forum se in autunno tornerà su Rai Uno come saggia a Italia Sì.

Ricordiamo che il programma di Marco Liorni ha ottenuto un grande successo in queste due prime stagioni, per tale ragione i vertici di Viale Mazzini hanno proposto la versione giornaliera andata in onda dalla fine di maggio alla fine di giugno.

A quel punto la donna ha dato una risposta spiazzante: “Il mio futuro è un punto interrogativo, non so se Marco Liorni vorrà confermare la squadra…Io onestamente lo spero perché mi piace molto lavorare con lui…E’ una persona perbene, tranquillo ed educato…”. Quindi la professionista potrebbe non essere riconfermata. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto alla rivista.

Marco Liorni non riconferma la giornalista di Casoria?

Intervistata dal periodico Vero, il giornalista ha chiesto a Rita Dalla Chiesa se è stato faticoso e difficile andare in onda durante la quarantena da Covid-19 con la trasmissione di Rai Uno, Italia Sì. A quel punto l’ex conduttrice di Forum ha risposto così: “Un po’ di paura c’era…Entravamo in una Rai deserta con il controllo della febbre, l’Amuchina…Ed è stato strano non avere trucco, parrucco e sartoria…”.

La giornalista di Casoria che vorrebbe condurre Lo Sportello di Forum su Rete 4, parlando del suo impegno in televisione durante il lockdown ha detto anche: “Andavo in onda con i capelli come Maga Magò, ma non m’importa…Nella vita non importa apparire…”.

L’appello di Rita Dalla Chiesa a tutti gli italiani

Qualche giorno fa Rita Dalla Chiesa ha realizzato una diretta Instagram con il blogger Davide Maggio. Ora invece, la giornalista napoletana ha rilasciato una lunga intervista al periodico Vero lanciando un appello agli italiani: “Cerchiamo di usare tutte le precauzioni, senza fare gli spacconi perché il virus colpisce tutti…Vedo troppe persone che non sono responsabili…”. Il popolo italiano ascolterà l’ex moglie di Fabrizio Frizzi? Non rimane che attendere.