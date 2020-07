Uomini e Donne, Rocco Fredella si sposa e su Gemma Galgani: “Non ho mai digerito quel…”

Rocco Fredella convola a nozze con Doriana

Ebbene sì, Rocco Fredella molto presto convolerà a nozze. L’ex cavaliere del Trono over di uomini e Donne ha trovato la popolarità grazie alla sua breve realzione con Gemma Galgani. Dopo aver ricevuto una brutta delusione da parte della dama torinese, l’uomo ha deciso di allontanarsi definitivamente dal dating show di Maria De Filippi. E proprio lontano dalle telecamere l’uomo è riuscito a trovare l’amore.

La sua esperienza al parterre senior è stata abbastanza turbolenta per via dell’incompatibilità con la piemontese. Fredella in quel periodo le aveva provate tutte pur di conquistare il suo cuore, anche organizzare una meravigliosa esterna in un castello con tanto di abiti d’epoca. In quell’occasione gli ha chiesto anche di impegnarsi seriamente con lui ma a nemica di Tina Cipollari gli rifilò un sonoro due di picche.

Le parole al veleno contro Gemma Galgani

Nello stesso castello in cui Gemma Galgani ha infranto il sogno di Rocco Fredella, quello di Alviano nel Lazio, Rocco e Doriana si sono scambiati la promessa di matrimonio. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha raccontato: “Sono andato proprio nel castello dove ho beccato quel due di picche che non ho mai digerito perché secondo me una donna non può dire di no a un regalo così bello. Ho voluto dimostrare a me stesso che se regali la favola a una donna che ti ama il lieto fine ci può essere”.

L’ex della torinese ha organizzato un evento con tanto di lancio del riso per chiedere la mano alla donna che ama. A differenza della piemontese, Doriana ha apprezzato tantissimo il gesto di Rocco e ovviamente gli ha detto di si.

Rocco e Doriana si sposano a settembre

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Rocco Fredella ha raccontato anche come ha chiesto alla sua fidanzata Doriana di sposarlo. In pratica, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha organizzato un viaggio in moto e durante l’attraversata gli ha chiesto se voleva diventare sua moglie.

Successivamente i due si sono recati al castello di Alviano nel Lazio per farle la proposta di matrimonio. Stando alle dichiarazioni dell’ex di Gemma, la cerimonia nuziale potrebbe celebrarsi già a settembre. Ovviamente per via dell’emergenza sanitaria sarà intima e con pochissimi amici e parenti. Chiacchierando col giornalista il Fredella ha detto che lui e Doriana si completano e sono molto innamorati.