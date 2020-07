Amici di Maria De Filippi, arriva l’addio dopo sette stagioni: i dettagli

Amici di Maria De Filippi saluta Real Time

Ebbene sì, dopo sette stagioni Amici di Maria De Filippi non verrà più trasmesso su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Dopo questo lungo arco di tempo il talent show torna nuovamente nella sua collocazione iniziale, ovvero Canale 5. La decisione non è stata presa né dalla moglie di Maurizio Costanzo e nemmeno da Discovery Italia, bensì dalla scadenza del contratto. Quest’ultimo non è stato rinnovato perché forse non si è trovato un accordo.

Il programma è approdato con la fascia pomeridiana nella 13esima edizione e, causa di una fascia oraria non proprio abbordabile gli ascolti non sono mai stati esaltanti. Infatti i dati Auditel si aggiravano intono al 4% di share raggiungendo dei picchi solo in occasioni liti o eventi speciali. Sette anni fa Queen Mary aveva visto l’approdo del day time di Amici su Real Time come un brand, ma ora dopo tutto questo tempo sembra che non ci sia più l’entusiasmo di prima.

Amici torna su Canale 5

Laura Carafoli ha spiegato che la scadenza del contratto ha diviso le strade tra Real Time e Amici, il talent show di Maria De Filippi. Quindi la fascia quotidiana tornerà alla sua collocazione originale, ovvero quella del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Il day time era diventato una consuetudine nel palinsesto del canale 31 del digitale terrestre che appartiene a Discovery Italia.

In questi sette anni di programmazione il pubblica ha assistito a varie litigate, ma anche gare, pianti e momenti di tenerezza. Nel 2014 il programma ideato da Queen Mary era sbarcato su questa emittente e la donna aveva puntato molto su tale scelta perché dava un tocco di rinnovamento. Dalla prossima edizione, la ventesima, nel pomeriggio di Canale 5 tra Uomini e Donne e Il Segreto troveremo di nuovo la fascia giornaliera.

C’è Posta per Te non andrà in onda

E se Amici di Maria de Filippi e Tu si que vales andranno regolarmente in onda su Canale 5, il destino di C’è Posta per Te è ben differente. Stando alle dichiarazioni della conduttrice pavese, lo storico people show di Canale 5 non andrà in onda almeno per il momento a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

La professionista ha detto che senza pubblico, senza abbracci e baci non ha senza trasmettere un programma che è basato sugli incontri. La moglie di Costanzo cambierà idea o format, oppure il pubblico si dovrà rassegnare?