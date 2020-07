Incidente al mare per Cristiano Malgioglio, lo sfogo: “Tutta colpa di quella maledetta…” [FOTO]

Incidente al mare per Cristiano Malgioglio

Dopo un periodo rinchiuso in casa per il lockdown, Cristiano Malgioglio da qualche giorno è in vacanza al mare. La settimana scorsa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si era reso protagonista di un’accesa discussione prima di salire su un aereo. Il cantautore catanese ha iniziato a gridare e inveire con gli assistenti di bordo perché non voleva sedersi al fianco di un estraneo. Con l’avvio della Fase 3 all’interno del velivolo non c’è più distanza fisica perché l’aria viene cambiata automaticamente ogni tre minuti.

Nonostante le spiegazioni il paroliere siculo non voleva sentire ragioni. Solo grazie all’intervento del suo assistente Cristiano si è calmato. Di recente l’ex gieffino ha avuto un incidente accaduto al mare: un’onda anomala si è portato via il costume dell’uomo. Un momento clou che è stato immortalato dai paparazzi e pubblicato sul magazine di gossip Diva e Donna. “Tutta colpa dell’onda maledetta”, ha spiegato il cantautore postando le foto in questione sul suo account IG.

Un’onda anomala abbassa il costume del paroliere siciliano

Dopo aver condiviso su Instagram uno scatto che mostra Cristiano Malgioglio con un fisico non proprio in forma, lo stesso ne ha pubblicato un altro dove si vede in primo piano il suo lato B. In questo periodo il paroliere catanese si trova in vacanza al mare e tra una passeggiata e l’altra si è fatto anche qualche bagno. E proprio durante un tuffo una onda anomala ha abbassato il costume dell’ex opinionista del Grande Fratello.

Proprio in quel momento nei paraggi erano presenti dei fotografi che hanno preso la palla al balzo immortalando il tutto. Successivamente hanno venduto le immagini al periodico Diva e Donna che le ha pubblicate. Non contento, il paroliere le ha repostate su IG scrivendo: “Gira e rigirano queste foto divertenti su internet”. (Continua dopo il post)

La reazione di Cristiano Malgioglio

Nonostante l’incidente imbarazzante al mare davanti a numerosi bagnanti, Cristiano Malgioglio non è rimasto per niente turbato. Il paroliere catanese ha detto che i veri problemi della vita sono altri e non questi piccoli imprevisti.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto commentare la vicenda in questo modo: “Fossero questi i problemi. No comment”. Il post che ha condiviso sul suo account Instagram è stato raggiunto da migliaia di likes e reazioni.