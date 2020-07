Romina Carrisi non torna a Cellino San Marco, gelo con Al Bano?

Romina Carrisi lontana dal padre Al Bano

Prima che scoppiasse la pandemia da Coronavirus è la conseguente quarantena, Romina Carrisi era volata ad Ibiza per trascorrere un fine settimana con un gruppo di amici. Resta il fatto che è rimasta sull’isola spagnola ben due mesi. Solo grazie all’avvio della Fase 3 la quartogenita di Al Bano e Romina Power è potuta rientrare in Italia. Da giugno però la 33enne si trova a Roma e in questo arco di tempo si è recata più volte a Capri e nel capoluogo campano.

In poche parole è andata in qualsiasi posto tranne a Cellino San Marco dove vive il padre e gli altri fratelli. Ovviamente la lontananza della ragazza non è passata inosservata ai fan tanto che hanno iniziato a chiedersi se tra lei e il Maestro salentino sia calato il gelo. Per caso c’entra la presenza di Loredana Lecciso?

La 33enne dopo il lockdown non è ancora andata a Cellino San Marco

Chi segue la famiglia Carrisi da tempo sa perfettamente che Romina junior ha un rapporto speciale col padre Al Bano. Infatti, quando quest’ultimo è Romina Power si sono lasciati, la ragazza che all’epoca era ancora un’adolescente decise di rimanere a vivere con lui a Cellino San Marco. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per la 33enne che è rimasta bloccata ad Ibiza a casa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

La sorella di Cristel e Yari è rientrata in Italia solo a giugno ma, invece di recarsi in Puglia si è stabilità nel suo appartamento romano. Pare che la ragazza non abbia incontrato il padre, mentre con sua madre si sono viste in occasione del viaggio a Roma della Power per essere ospite all’ultimo appuntamento di Domenica In di Mara Venier.

Romina Carrisi ha litigato col padre? I rumors

In questo mese la bella Romina Carrisi oltre ad ammirare l’arte della Capitale si è recata anche a Napoli e nella meravigliosa Capri. Mentre, stando alle foto e clip che condivide sul suo profilo Instagram non ha ancora raggiunto. Il padre Al Bano a Cellino San Marco.

Per quale ragione? Per caso è accaduto qualcosa tra loro che li ha fatti allontanare? Sul web qualcuno ha iniziato a fare delle ipotesi, dando la colpa di questo presunto raffreddamento a Loredana Lecciso. Ovviamente sono solo delle voci.