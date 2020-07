Maria De Filippi, presentatore gli fa una corte serrata, Maurizio Costanzo inizia a preoccuparsi

Maria De Filippi corteggiata da un noto conduttore televisivo

Da qualche settimana Maria De Filippi si trova ad Ansedonia, in Toscana per trascorrere le vacanze estive insieme a Maurizio Costanzo. Prima di allontanarsi dalla Capitale però, la professionista pavese ha rilasciato la consueta intervista dove ha fatto un bilancio della stagione televisiva che di è appena conclusa e svelando delle chicche su quella che prenderà al via a settembre.

Negli ultimi giorni però, Queen Mary è finita al centro dell’attenzione per una notizia che gira sul suo conto sul web. Pare che un conduttore le starebbe facendo una corte serrata infischiandosene della presenza del marito Costanzo. Ma chi è questo presentatore e soprattutto è vera tale informazione?

Alfonso Signorini vuole a tutti i costi Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 5

Stando a delle indiscrezioni Maria De Filippi starebbe ricevendo una corte serrata da parte di un noto conduttore che non le darebbe tregua. Un corteggiamento che non si ferma nemmeno al fatto che la padrona di casa di Uomini e Donne è sposata con Maurizio Costanzo. E a proposito di questo, tra un mese la coppia festeggerà le nozze d’argento. Questo misterioso professionista vorrebbe Queen Mary al suo fianco e per tale ragione non vuole arrendersi. Ovviamente non si tratta di un corteggiamento Amoroso ma solo professionale.

Infatti l’artista in questione non è altro che Alfonso Signorini, il direttore del magazine Chi. Quest’ultimo vorrebbe a tutti i costi la De Filippi al suo fianco per condurre insieme la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’addio di Wanda Nara il giornalista vorrebbe mettere la Regina della televisione italiana accanto all’altro opinionista Pupo. La diretta interessata accetterà la proposta?

Maurizio Costanzo contrario al Grande Fratello Vip: il motivo

Nel frattempo Maurizio Costanzo ha sempre manifestato il suo disappunto verso questi tipi di programmi televisivi. Infatti al giornalista romano non piace proprio il Grande Fratello Vip. Se Maria De Filippi dovesse accettare, cosa molto remota, tale decisione creerà dei fissati all’interno della coppia?

Qualche tempo fa in un’intervista, Costanzo dichiarò: “Chiudete il Gf Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte.”