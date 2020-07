Gaia Gozzi in intimo sui social, le sue curve fanno impazzire i fans (Foto)

Sono passati un paio di mesi dalla vittoria di Gaia Gozzi ad Amici 2020. La cantante ha vinto quella che è stata l’edizione più “strana” del talent di Maria De Filippi a causa dell’emergenza Coronavirus. Gaia ha alzato la coppa in uno studio praticamente vuoto, senza pubblico e alla sola presenza della conduttrice, dei professori e della giuria.

In questi mesi, Gaia Gozzi ha avuto la possibilità di farsi conoscere al meglio dal pubblico presentando ufficialmente, ad esempio, il suo fidanzato attuale. Lo dimostra il numero sempre crescente di fans che seguono l’artista sui social e che condividono con lei alcuni dei momenti più importanti delle sue giornate. Una foto della cantante, nelle ultime ore, ha letteralmente fatto impazzire tutti. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Una super Gaia Gozzi su Instagram

Gaia Gozzi ha conquistato proprio tutti con il suo temperamento, con la sua simpatia e, a tratti, con la sua riservatezza. Migliaia i fans che la seguono su Instagram e con cui la cantante ha condiviso diversi momenti durante l’ultimo periodo. La bella Gaia ha voluto esaltare ancor più il suo innato fascino, sempre apprezzato da tutti, mostrandosi in una foto in intimo, da casa propria, che ha fatto girare la testa a tutti.

I fans, quindi, apprezzano Gaia Gozzi per la sua voce ma anche per il suo aspetto, per la sua bellezza e per quelle curve, molto generose, che spesso ha lasciato “intravedere” con vestitini davvero succinti. Nell’ultima foto postata, però, la bella Gaia si mostra in intimo. Un viso, al solito, angelico e molto espressivo, un fisico mozzafiato, delle curve invidiabili. A cingerle un bel reggiseno nero privo, però, di particolari trasparenze.

La reazione dei fans

Inutile dire che la foto in intimo di Gaia Gozzi ha fatto strizzare gli occhi a tutti i fans che hanno risposto numerosissimi a questa pubblicazione. I like sono arrivati a pioggia, i commenti sono tutti entusiastici e di fans letteralmente ammaliati da questa bellezza al naturale. Pareri positivi che non possono che fare molto piacere alla giovane cantante, vincitrice di Amici 2020.

A proposito di Amici, ricordiamo che Gaia Gozzi si è scontrata, nel duello finale, con il ballerino Javier sul quale, alla fine, ha avuto il sopravvento. Grazie al brano “Coco Chanel” la Gozzi ha vinto anche la targa Tim Music dal momento che la sua è stata la canzone più ascoltata. Incredibile successo anche per il suo inedito “Chega”.