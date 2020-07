Antonella Elia, per quale motivo è finita con Fabiano Petricone?

Antonella Elia è, senza alcun dubbio, tra le principali protagoniste dell’attuale edizione di Temptation Island. La showgirl torinese, dopo aver catalizzato l’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello VIP, sta facendo lo stesso anche all’interno del reality dei sentimenti. La Elia ha scelto di partecipare, insieme al compagno Pietro Delle Piane, per mettere alle prove un amore di cui, comunque, è certissima.

La vita sentimentale di Antonella Elia, però, non è stata solo con Delle Piane. Prima dell’attore calabrese, infatti, la donna era stata con il noto volto di Forum, Marco Senise, e con Fabiano Petricone. Di quest’ultimo, in particolare, si è parlato nella seconda puntata di Temptation Island. Un amore, quello che li legava, davvero molto forte. Ma perché è finito? A chiarirlo è stata la stessa Elia. Vediamolo.

Antonella Elia, la storia con Fabiano Petricone

Quella tra Antonella Elia e Fabiano Petricone è stata di certo una storia importantissima. Un amore dalle radici profonde che è andato avanti per ben cinque anni. La complicità tra i due era evidente in tutti gli scatti in cui comparivano insieme. D’altra parte, la Elia non è stata mai brava a nascondere le sue emozioni ed il suo volto ha sempre parlato chiaro sui suoi sentimenti. E lo sguardo che aveva, insieme a Fabiano, era davvero quello di una donna innamorata.

La coppia formata da Antonella Elia e Fabiano Petricone era tra le più seguite sul web. I due amavano, infatti, condividere alcuni momenti della propria vita insieme ai fans che hanno, da parte loro, sempre dimostrato di apprezzare moltissimo la coppia. Non è un caso, dunque, se Pietro Delle Piane prova una forte gelosia nei confronti di questo ex rapporto della compagna.

Perché è finita

Negli ultimi giorni, dal momento in cui Antonella Elia ha deciso di parlare a Temptation Island di Fabiano Petricone, sono in molti a chiedersi per quale motivo un amore così grande sia finito. Anche perché, la Elia l’ha ribadito più volte: nessuno potrà mai costringerla ad accantonare la grande amicizia nei confronti del suo ex.

Non si sa molto sui motivi che hanno spinto Antonella Elia e Petricone a interrompere la loro storia d’amore rimanendo, comunque, amici. La showgirl ha sempre giustificato la scelta dicendo semplicemente di voler rimanere single. In molti, comunque, si chiedono come sia possibile un simile pensiero dopo cinque anni d’amore? Alcuni intravedono, tra i motivi, un possibile tradimento. Non è dato saperlo!