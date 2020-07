Temptation Island, Ciavy “salvato” dall’herpes di Valeria

Temptation Island è ormai entrato nel vivo. Le coppie rimaste in “gioco”, dopo l’abbandono anticipato di Sofia e Alessandro che sono usciti insieme dal programma, stanno mettendo alla prova i propri sentimenti. Tra tutte, però, una è entrata con qualche fragilità in più rispetto alle altre. Parliamo della coppia formata da Ciavy e Valeria.

I due ragazzi sono fidanzati da diversi anni e se da un lato lei vorrebbe convivere con lui, dall’altro Ciavy ha sempre trovato tante scuse per rimandare questa decisione. Dopo una settimana dall’ingresso nei rispettivi villaggi, però, adesso pare che sia Valeria a dubitare dei propri sentimenti. Cosa sta succedendo? Vediamolo.

Temptation Island, sfiorato il primo tradimento reale

Durante l’ultima puntata di Temptation Island è stata ancor più chiara a tutti la forte attrazione che Valeria prova per uno dei tentatori, Alessandro Basciano. Il ragazzo, tempo fa corteggiatore a Uomini e Donne, pare ricambiare il suo interesse al punto che, ad un certo punto, si era sparsa la notizia che a Temptation ci fosse stato il primo tradimento reale della storia del programma.

Inutile dire come questa news abbia fatto impazzire i fans di Temptation Island che, alla ricerca di nuovi indizi, hanno subito individuato nella coppia formata da Ciavy e Valeria quella protagonista della vicenda. A tradire sarebbe stata Valeria che avrebbe ceduto alle lusinghe del tentatore lasciandosi andare tra le sue braccia dopo che una serata in spiaggia organizzata solo per lei.

L’herpes ferma Valeria

Sul web, però, non era trapelato un dettaglio fondamentale che poi, però, è stato rimarcato più volte durante la puntata di Temptation Island. Alessandro e Valeria non si sono spinti oltre a causa dell’herpes che la ragazza ha sulle labbra. Se, quindi, si vociferava di un presunto tradimento subito dopo si è parlato di un Ciavy salvato niente poco di meno che da un herpes. Circostanza confermata anche dalla ragazza una volta rientrata nella casetta del villaggio confidandosi, praticamente al settimo cielo, con Anna Maria.

D’altra parte, la ragazza si è detta non più sicura dei propri sentimenti, mostrandosi molto dubbiosa dopo l’arrivo a Temptation Island. Una cosa, però, è certa: l’herpes non dura per sempre e, quindi, presto potremmo assistere a nuovi sviluppi della situazione. Ciavy, attualmente, non sembra intenzionato a chiedere il falò di confronto anticipato. Che voglia vedere, come credono tutti i fans, fino a che punto si spingerà la fidanzata? Si vedrà nelle prossime puntate.