Alessandra Amoroso cambia look, il “selfie post taglio” fa impazzire i fans (Foto)

Alessandra Amoroso è indubbiamente tra le cantanti italiane più amate. Lo è per la sua voce molto particolare, lo è per la sua simpatia e per la sua dolcezza. La giovane di Galatina, lanciata da Amici di Maria De Filippi nel 2009, è, inoltre, solita tenersi in stretto contatto con i fans mediante i social su cui ama pubblicare diversi momenti della propria giornata.

In una delle sue ultime foto condivise su Instagram, Alessandra Amoroso ha mostrato un look tutto nuovo che ha letteralmente mandato in visibilio il web. Non è nemmeno la prima volta, tra l’altro, che questo accade. Diversi i look svelati dalla cantante sul proprio profilo a cominciare, alcuni mesi fa, da un bel color di capelli grigio cenere. Com’è stavolta il look della bella Amoroso? Vediamolo.

Alessandra Amoroso, un look tutto nuovo

La carriera di Alessandra Amoroso sta andando a gonfie vele. La nuova canzone, Karaoke, fatta con i Boomdabash, sta spopolando e sta divenendo uno dei brani più cantati e ballati di quest’estate. Sul fronte sentimentale, invece, la bella cantante di Galatina ha dovuto abituarsi alla sua nuova condizione di single. La storia con il compagno, Stefano Settepani, infatti, è solo un lontano ricordo e per il momento la ragazza si sta concentrando solo ed esclusivamente sul lavoro.

Una voglia di cambiare, quella che Alessandra Amoroso sta avvertendo in questo periodo. Ed è proprio questa voglia che l’ha portata a cambiare look. La cantante ha scelto una bella frangetta, un taglio sempre corto e di un colore molto chiaro. È proprio così che l’Amoroso è apparsa su Instagram dove ha pubblicato il primo scatto dopo il taglio che, inutile dirlo, ha fatto in pochi attimi impazzire i fans.

Le reazioni dei fans e non solo

Subito dopo la pubblicazione della foto su Instagram, Alessandra Amoroso si è vista sommergere da tantissimi like e da centinaia di commenti a dir poco entusiasti per questo suo nuovo look. Uno dei commenti recita “Hai perso completamente la testa”, in senso positivo ovviamente. Parole a cui la Amoroso ha risposto “Non l’ho mai avuta attaccata”.

Anche i VIP hanno commentato il nuovo look di Alessandra Amoroso. Tra questi, ad esempio, Emma Marrone, Elisa, Giorgia e, ancora, Bianca Guaccero e l’eclettica Georgette Polizzi. Per tutti la scelta di questa nuova mise è tra le più azzeccate. Insomma, una nuova mossa vincente per la giovane cantante tra le più amate in assoluto.